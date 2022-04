Alex Nedeljkovic réalise 17 arrêts et les Red Wings blanchissent les Devils 3-0

Tom Canavan, The Associated Press

NEWARK, N.J. — Alex Nedeljkovic a réalisé 17 arrêts et les Red Wings de Detroit ont blanchi les Devils du New Jersey 3-0, dimanche.

Oskar Sundqvist et Tyler Bertuzzi ont tous les deux récolté un but et une assistance pour les Red Wings. Michael Rasmussen a complété le pointage dans un filet désert.

Cette victoire a mis fin à une séquence de deux revers de la formation de Detroit, qui s’était inclinée 7-2, la veille.

Le gardien des Devils Andrew Hammond a bloqué 21 lancers pour les Devils, qui ont subi une septième défaite de suite à domicile.

Il s’agissait d’un quatrième jeu blanc cette saison pour Nedeljkovic, qui a joué un peu de chance par moment et qui a été aidé par une contestation payante de son entraîneur-chef.