Alex Killorn met fin au débat en tirs de barrage et le Lightning l’emporte 2-1

Mark Didtler, The Associated Press

TAMPA, Fla. — Alex Killorn a mis fin au débat lors de la sixième ronde des tirs de barrage et le Lightning de Tampa Bay a défait les Rangers de New York 2-1, jeudi soir.

Brayden Point a marqué en temps réglementaire et en tirs de barrage pour le Lightning, qui a vu Andrei Vasilevskiy briller grâce à 45 arrêts.

Mika Zibanejad a fait bouger les cordages en temps réglementaire pour les Rangers. Igor Shesterkin, qui présente un dossier de 4-0-1 en cinq matchs contre le Lightning a bloqué 39 lancers.

L’attaquant des Rangers Alexis Lafrenière, sélectionné au premier rang du repêchage de 2020, a été laissé de côté par l’entraîneur-chef Gerard Gallant.

«Et bien, c’est moi qui choisis la formation et j’ai parlé de constance auparavant et hier, a expliqué Gallant. Il veut être meilleur et nous voulons qu’il soit meilleur et plus constant dans son jeu.»

Lafrenière n’a pas marqué à ses huit derniers matchs.

Point a créé l’égalité en troisième période grâce à son 20e but de la campagne. Le joueur de centre a inscrit 14 buts à ses 15 derniers matchs.

Zibanejad avait ouvert le pointage à 14:25 du premier engagement, déjouant Vasilevskiy grâce à son neuvième but en autant de parties.

Le gardien du Lightning a réalisé quelques beaux arrêts en prolongation, alors que son équipe a écoulé une pénalité à Victor Hedman. À l’autre bout, Shesterkin a fermé la porte à Steven Stamkos.