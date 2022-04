Alex Chiasson et Bo Horvat brillent dans un gain contre les Coyotes

The Associated Press

GLENDALE, Ariz. — Alex Chiasson et Bo Horvat ont chacun récolté deux buts et une aide et les Canucks de Vancouver ont continué leur poussée pour atteindre une place en séries éliminatoires avec un gain de 5-1 contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi.

Elias Pettersson a marqué un but et s’est fait complice de deux autres pour les Canucks, qui ont remporté leurs deux dernières parties.

Les Canucks ont 78 points, soit six de moins que les Stars de Dallas, qui occupent le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Les Stars ont encore 12 matchs à jouer, soit deux de plus que les Canucks.

Jaroslav Halak a repoussé 28 tirs dans la victoire.

Nick Schmaltz a marqué pour les Coyotes, qui ont perdu neuf de leurs 11 dernières rencontres.

Harri Sateri a stoppé 27 tirs à sa première partie avec les Coyotes et sa première depuis le 9 février 2018 dans le circuit Bettman. Il a été réclamé au ballottage le 21 mars des Maple Leafs de Toronto.