Alek Manoah et les Blue Jays blanchissent facilement les Royals 7-0

David Smale, The Associated Press

KANSAS CITY, Mo. — Alek Manoah a concédé seulement six coups sûrs en six manches de travail au monticule et les Blue Jays de Toronto ont blanchi les Royals de Kansas City 7-0, mardi soir.

Le receveur Alejandro Kirk a réussi quatre coups sûrs et marqué un point pour les Blue Jays, tandis que Bo Bichette a atteint les sentiers à cinq reprises — grâce notamment à trois buts sur balles.

Les Torontois ont signé deux jeux blancs consécutifs pour la première fois depuis juillet 2021.

«Il est divertissant. Il est probablement l’un des meilleurs dans le baseball, a dit le gérant des Blue Jays Charlie Montoyo à propos de Kirk. Selon moi, il a une très bonne approche. Il veut mettre la balle en jeu. Il donnera du fil à retordre au lanceur adverse chaque fois qu’il se présentera au bâton.

«Vous l’avez vu aujourd’hui; même lorsqu’ils (les Royals) adoptent une défensive spéciale, il trouve une façon d’obtenir des coups sûrs», a-t-il ajouté.

Manoah (7-1) a évité le pire avec les buts remplis en sixième, après avoir offert deux buts sur balles après deux retraits dans la manche. Il a aussi obtenu ses quatre retraits au bâton sur décision de l’arbitre.

«Toute l’équipe est détendue, car elle sait qu’elle a une chance de gagner lorsqu’il est au monticule, a dit Montoyo. S’il se retrouve dans le pétrin, alors il hausse son niveau de jeu et évite le pire. Ça ne s’apprend pas.»

Manoah, en retour, a indiqué qu’il adore par la pression.

«Quand les gars atteignent les buts, je me fâche, a évoqué Manoah. J’essaie de contrôler mon niveau de compétitivité et ma férocité, et j’ai l’impression que je donne le meilleur de moi-même lorsque j’y parviens.

«Je veux être sur la butte et y passer des tonnes de manches, car c’est tout ce qui compte», a-t-il renchéri.

Brad Keller (1-7) a alloué trois points et sept coups sûrs en six manches de travail pour les Royals. La formation du Missouri a été blanchie deux fois de suite pour la première fois depuis mai 2021.