Alejandro Kirk frappe un autre circuit et les Blue Jays écrasent les Brewers 9-4

Steve Megargee, The Associated Press

Steve Megargee, The Associated Press

MILWAUKEE — Alejandro Kirk a frappé un circuit dans un troisième match de suite et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Brewers de Milwaukee 9-4, vendredi soir.

Kirk a placé quatre balles en lieu sûr en quatre apparitions au marbre avant de quitter la rencontre en septième manche en raison d’une blessure à la main gauche.

«Comment dois-tu l’affronter? Il est capable de frapper les balles à l’intérieur et il ne s’élance pas sur les mauvais lancers, a analysé le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Il est toujours en avance dans le compte et il peut aller au champ opposé. Il fait le nécessaire pour être l’un des meilleurs frappeurs du Baseball majeur.»

Kirk a semblé être atteint à la main lors d’un élan arrière de Jonathan Davis. Le receveur des Blue Jays est resté dans le match pour le reste de la présence de Davis, mais il a été remplacé au même moment que le partant Alek Manoah.

La formation torontoise a mentionné que Kirk s’était soumis de façon préventive à des rayons X et que les résultats avaient été négatifs.

«Je peux la plier, a fait savoir Kirk. Elle est un peu endolorie et elle est un peu inconfortable en ce moment. J’espère que je me sentirai un peu mieux demain.»

Manoah (9-2) a lancé pendant six manches et deux tiers pour les Blue Jays, allouant deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles. Il s’est ressaisi après avoir accordé quatre points contre les Yankees, samedi.

«Je me sens très bien, a indiqué Manoah. J’aurais probablement pu lancer un peu plus longtemps si je n’avais pas donné quelques buts sur balles, mais je vais continuer à m’améliorer.»

Les Blue Jays montrent un dossier de 26-8 lors des 34 départs en carrière de Manoah.

Cavan Biggio a frappé un circuit et Matt Chapman a cogné un double avec les buts remplis pour les Torontois, qui ont gagné un premier duel entre les deux équipes depuis 2017.

Tyrone Taylor a claqué une longue balle dans une deuxième partie de suite pour les Brewers alors que Christian Yelich a produit deux points.

Les Blue Jays ont pris les devants 5-0 en début de deuxième manche grâce à six coups sûrs d’affilée aux dépens d’Adrian Houser (4-8). Chapman a produit trois points en vidant les sentiers et il a croisé le marbre quand Lourdes Gurriel fils a frappé un double dans la droite.

«Il a raté quelques balles au milieu du marbre et ils les ont frappées solidement», a observé le gérant des Brewers, Craig Counsell, à propos de Houser.

Les visiteurs ont accentué leur avance à 8-1 après avoir marqué trois points en septième manche face à Trevor Kelley. Ce dernier a alloué la claque en solo de Biggio et le circuit de deux points de Kirk.

Vladimir Guerrero fils a ajouté un double d’un point contre Peter Strzelecki, en neuvième manche. Les Brewers ont produit deux points à leur tour au bâton.