Alejandro Kirk et Vladimir Guerrero entameront le match des étoiles

NEW YORK — Le receveur Alejandro Kirk et le premier-but Vladimir Guerrero fils, tous deux membres des Blue Jays de Toronto, se sont taillés une place comme partant au match des étoiles du Baseball majeur, vendredi.

L’équipe hôtesse de la rencontre, les Dodgers de Los Angeles, a vu deux de ses joueurs être sélectionnés, soit les voltigeurs Mookie Betts et Trea Turner. Du côté du club rival de Los Angeles, les Angels, Mike Trout et Shohei Ohtani ont également percé la formation comme partant pour la rencontre du 19 juillet.

Kirk et le deuxième-but des Marlins de Miami, Jazz Chisholm fils, vivront leur premier départ grâce à un vote du public.

Aaron Judge des Yankees de New York et Ronald Acuña fils des Braves d’Atlanta ont été élus dès la première ronde du vote du public, puisqu’ils ont reçu le plus grand nombre de voix de leur ligue respective.

La formation partante de l’Américaine inclut Kirk, Guerrero, le deuxième-but des Astros de Houston Jose Altuve, l’arrêt-court des White Sox de Chicago Tim Anderson et le troisième-but des Red Sox de Boston Rafael Devers.

Giancarlo Stanton des Yankees sera dans le champ extérieur avec Judge et Trout. Finalement, Ohtani a été choisi comme frappeur désigné.

Judge et Stanton seront les premiers coéquipiers des Yankees à obtenir le départ dans le champ extérieur depuis Dave Winfield et Rickey Henderson en 1988.

Les partants de la Nationale sont le receveur des Cubs de Chicago Willson Contreras, le premier-but des Cardinals de St. Louis Paul Goldschmidt, Chisholm au deuxième but, Turner comme arrêt-court et le troisième-but des Padres de San Diego Manny Machado. Les voltigeurs seront Betts, Acuña et le joueur des Giants de San Francisco Joc Pederson.

Le joueur des Phillies de Philadelphie Bryce Harper a été sélectionné comme frappeur désigné, mais sera remplacé en raison d’une fracture au pouce gauche. Il s’agit de la septième sélection d’Harper au match des étoiles et sa sixième comme partant.

Les lanceurs et les réservistes seront annoncés dimanche.

Des ajouts de tailles

Albert Pujols et Miguel Cabrera ont été ajoutés aux équipes du match des étoiles par le commissaire Rob Manfred, comme choix discrétionnaires.

Il s’agit d’une 11e sélection et d’une première depuis 2015 pour Pujols, qui est âgé de 42 ans.

Cabrera, qui a 39 ans, a été choisi pour la 12e fois. Ce sera sa première classique annuelle depuis 2016.

En mars, Pujols a accepté un contrat d’un an de 2,5 M $ avec les Cards de St. Louis, avec qui il a fait ses débuts dans le baseball majeur.

Joueur le plus utile de la Nationale en 2005, 2008 et 2009, le Dominicain a joué pour les Cardinals de 2001 à 2011, avant de signer un contrat de 240 M $ sur 10 ans avec les Angels de Los Angeles. Il a passé la majeure partie de 2021 avec les Dodgers de Los Angeles.

Pujols frappe pour ,296 en carrière et se trouve cinquième avec 683 circuits, derrière Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) et Alex Rodriguez (696).

Avec 2168 points produits, il n’est devancé que par Aaron (2 297) et Ruth (2 214).

Cette saison, Pujols frappe pour ,200 avec quatre circuits et 18 points produits, en 125 présences au bâton.

Il a déclaré en mars qu’il a l’intention de prendre sa retraite après cette saison.

Cabrera a été le joueur le plus utile de l’Américaine en 2012 et 2013.

En 2012, il a mené la ligue avec une moyenne au bâton de 0,330, 44 circuits et 139 points produits.

Il est devenu le premier vainqueur de la triple couronne depuis Carl Yastrzemski avec Boston, en 1967.

Originaire du Venezuela, Cabrera a commencé sa carrière avec les Marlins en 2003, puis il a été échangé à Detroit après la saison 2007.

Cabrera a une moyenne en carrière de 0,310, avec 505 circuits et 1835 points produits.

Il frappe pour ,308 avec trois circuits et 31 points produits cette saison, la neuvième d’un contrat de 292 M $ sur 10 ans.

Manfred a le droit, en vertu de l’accord qui a mis fin au lock-out, «d’ajouter un joueur à la liste de chaque ligue, en reconnaissance des réalisations professionnelles. Si des circonstances particulières le justifient, le commissaire peut sélectionner plus d’un joueur sur la liste de chaque ligue.»