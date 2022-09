Alcaraz contre Ruud, avec le gagnant accédant au 1er rang mondial

Howard Fendrich, The Associated Press

NEW YORK — En regardant Carlos Alcaraz en action, aux Internationaux des États-Unis, il est parfois difficile de se rappeler qu’il n’a que 19 ans.

Il multiplie les prouesses athlétiques, que ce soit pour rejoindre un amorti ou pour réussir un passing clé. Il trouve l’angle parfait et signe un point qui le nourrit.

«Je me bats à chaque échange. Parfois plus c’est ardu, plus j’en retire quelque chose, a dit l’Espagnol. Je savoure ces moments-là. Il faut créer un peu de magie de temps en temps.»

Troisième tête de série, il affrontera dimanche en finale le Norvégien Casper Ruud, cinquième tête d’affiche.

Le gagnant soulèvera un premier trophée en Grand chelem et atteindra le premier rang du classement de l’ATP.

«Ça va créer de la nervosité, mais ce sera la même chose pour Casper», a dit Alcaraz.

En juin, Ruud a été vaincu par Rafael Nadal en finale à Roland-Garros.

Alcaraz est le plus jeune joueur en finale à Flushing Meadows depuis Pete Sampras, champion à New York en 1990, à 19 ans. En 2005, Nadal a tout raflé à Paris, au même âge.

Ils se sont bien débrouillés par la suite: Nadal a été couronné 22 fois en Grand chelem, Sampras 14 fois.

Alcaraz montre des signes de faire partie de l’élite depuis quelques années déjà.

«C’est sûr qu’il est l’un des meilleurs joueurs au monde, a dit Frances Tiafoe, battu par Alcaraz en demi-finales.

«Il frappe tellement fort, et sa capacité à rejoindre des balles est phénoménale. Il va causer des ennuis pendant très longtemps encore.»

Les trois derniers matches d’Alcaraz ont eu besoin de cinq manches, dont des conclusions à 02h23 et 02h50 du matin.

Dirigé par Juan Carlos Ferrero, titré à Roland-Garros en 2003, Alcaraz a une fiche de 8-1 lors des matches de cinq sets.

Il mentionne avoir la capacité d’aller chercher le meilleur de soi-même lors des moments les plus tendus d’un match.

«Oui, j’ai vite pris de la maturité, mais je crois que c’est ça qui arrive au tennis, a dit Alcaraz. Peut-être qu’au fil des tournois, je suis devenu plus responsable, dans un contexte sportif. Mais chez moi, avec ma famille et mes amis, je me sens comme un gars de 19 ans, tout simplement.»