Albon absent à cause d’une appendicite, De Vries le remplace chez Williams à Monza

Daniella Matar, The Associated Press

Daniella Matar, The Associated Press

MONZA, Italie — Nyck De Vries a effectué ses débuts en Formule 1 ce week-end au Grand Prix d’Italie à la suite du retrait du pilote Williams Alex Albon, samedi, en raison d’une appendicite.

Les dirigeants de Williams ont annoncé la nouvelle avant la présentation de la troisième et dernière séance d’essais libres sur le circuit de Monza.

De Vries a participé à cette troisième séance d’essais libres et a inscrit le 14e temps. Il a enchaîné avec une 13e place lors de la séance de qualifications.

Dans un communiqué, les dirigeants de Williams ont précisé que Albon s’était senti mal samedi matin et qu’il a requis des conseils médicaux de la FIA et d’un hôpital local. Au passage, ils ont confirmé que De Vries remplacera Albon pour le reste du week-end, et que ce dernier affichait un bon état d’esprit.

Âgé de 27 ans, De Vries, un ancien champion en Formule 2 et en Formule E, avait participé à une séance d’essais tenue vendredi, en remplacement de Sebastian Vettel chez Aston Martin, et avait terminé en 19e position.

De son côté, Albon avait réalisé les 10e et 11e chronos des séances d’essais de vendredi. Or, la vitesse des Williams en ligne droite laissait croire qu’il aurait été en mesure de se battre pour des points, dimanche, d’autant plus qu’un certain nombre de pilotes devront encaisser des pénalités à la grille de départ.