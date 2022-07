Albert Pujols se mesurera à Kyle Schwarber au concours de coups de circuit.

Mike Fitzpatrick, The Associated Press

NEW YORK — Les confrontations en vue du concours de circuits sont connues.

Le puissant cogneur des Phillies de Philadelphie Kyle Schwarber sera la première tête de série de l’événement qui se tiendra lundi, au Dodger Stadium de Los Angeles. Il a frappé 28 longues balles cette saison, le plus haut total des huit joueurs inscrits.

Schwarber se mesurera le vétéran des Cardinals de St. Louis Albert Pujols, la huitième tête de série.

Le joueur de premier but des Mets de New York Pete Alonso, qui tente de devenir le premier joueur de l’histoire à remporter le concours de circuits trois fois de suite, est la deuxième tête de série et il affrontera le voltigeur des Braves d’Atlanta Ronald Acuña fils, la septième tête de série.

Le joueur des Rangers du Texas Corey Seager, qui a été ajouté à la formation de l’Américaine en raison d’une blessure, croisera le fer avec la recrue de 21 ans des Mariners de Seattle Julio Rodríguez.

Seager a passé les sept premières campagnes de sa carrière dans les Majeures avec les Dodgers avant de s’entendre avec les Rangers lors de la dernière saison morte.

La quatrième tête de série, le voltigeur des Nationals de Washington Juan Soto, aura le joueur des Guardians de Cleveland José Ramírez sur son chemin au premier tour.

Les têtes de série et les confrontations ont été annoncées jeudi soir par le Baseball majeur, selon le total de circuits des joueurs en date de mercredi.

Alonso a claqué 74 circuits lors du dernier concours de circuits, disputé au Coors Field de Denver. Il avait eu raison du joueur des Orioles de Baltimore Trey Mancini au compte de 23-22 lors de la finale.

Alonso a rejoint Ken Griffey fils (1998-99) et Yoenis Céspedes (2013-14) en tant que seuls joueurs à avoir remporté cette couronne lors de deux années de suite. Griffey a également triomphé en 1994 et il est le seul joueur à avoir gagné le concours de circuits à trois reprises.

Pujols participera au concours de circuits pour une cinquième fois en carrière, après 2003, 2007, 2009 et 2015. Lui et Miguel Cabrera, des Tigers de Detroit, ont été ajoutés au match des étoiles comme choix du commissaire Rob Manfred.

Pujols en sera à une 11e participation au match des étoiles. Le vétéran de 42 ans occupe le cinquième rang de l’histoire des Majeures au chapitre des circuits (685).

Rodríguez deviendra la 14e recrue à prendre part au concours de circuit et seulement deux ont remporté l’événement avec cette étiquette, soit Alonso, en 2019, et Aaron Judge, en 2017.

Judge mène le Baseball majeur avec 30 circuits cette saison et il sera l’un des partants au champ pour l’Américaine, comme joueur ayant reçu le plus de votes.