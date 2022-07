Aaron Judge des Yankees est le premier à obtenir 40 circuits

Jake Seiner, The Associated Press

Jake Seiner, The Associated Press

NEW YORK — Aaron Judge est devenu le premier joueur des Ligues majeures à atteindre le plateau des 40 circuits cette saison, un coup bon pour deux points, lors du match opposant les Yankees de New York aux Royals de Kansas City, vendredi soir.

Il en a ajouté une couche plus tard dans la rencontre en claquant un grand chelem et inscrivant ainsi son 41e circuit de la campagne.

Les Yankees sont venus de l’arrière et ont pris la mesure des Royals 11-5.

Judge a volé un circuit à MJ Melendez en début de match, puis il a claqué la balle à une distance estimée de 449 pieds à la troisième manche pour offrir aux Yankees une avance de 3-0. C’était son deuxième circuit en trois présences au bâton après avoir mis fin au match la veille en frappant la longue balle en neuvième manche lors d’un gain de 1-0 des Yankees contre les Royals.

Judge est devenu seulement le deuxième membre des Yankees avec au moins 41 circuits avant la fin juillet, selon MLB.com. L’autre joueur ayant réussi le tour de force pour la formation new-yorkaise est Babe Ruth (41 circuits en 1928).

Kyle Schwarber des Phillies de Philadelphie a entrepris la soirée au deuxième rang du Baseball majeur avec 32 circuits. Judge a réussi un sommet personnel de 52 circuits en 2017, l’année où il a remporté l’honneur de recrue par excellence de la Ligue américaine.

À la première manche, Judge, qui mesure six pieds et sept pouces, a sauté et capté la balle au-dessus du mur de huit pieds au champ droit pour priver Melendez d’un circuit.