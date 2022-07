À son premier match dans les Majeures, Charles Leblanc frappe son premier coup sûr

MIAMI — Après six saisons passées dans les ligues mineures, Charles Leblanc a enfin eu son baptême de feu au Baseball majeur avec les Marlins de Miami, samedi soir… et un premier coup sûr en carrière, mais dans un revers de 4-0 contre les Mets de New York.

Après deux visites à la plaque où Carlos Carrasco l’avait retiré sur trois prises, Leblanc a finalement solutionné le droitier des Mets en frappant un solide double près de la ligne de démarcation du champ droit, sur la première offrande de Carrasco, après deux retraits en huitième manche.

«La seule chose à laquelle j’ai pensé, c’était si j’irais pour trois ou non», a déclaré Leblanc lors d’une entrevue accordée à la télévision de Miami, après le match.

Leblanc a admis qu’il était particulièrement heureux d’avoir réalisé son tour de force devant une dizaine de parents et amis.

«C’est magnifique! Ils sont arrivés ce matin. Je ne savais pas si j’allais jouer aujourd’hui. J’ai reçu un texto tard hier soir (vendredi) me disant que j’allais jouer, je leur ai dit ‘Oui, je vais jouer, dépêchez-vous d’arriver’. Il n’y a pas de doute que c’est spécial.»

Comme tout joueur qui frappe son premier coup sûr, Leblanc a récupéré la balle.

«Elle est dans mon casier en ce moment. Elle va peut-être rester là un petit bout de temps, jusqu’à ce que nous rentrions à la maison. Je vais la placer à un endroit spécial, c’est sûr», a déclaré Leblanc, tout en ajoutant que cette soirée était la concrétisation d’un rêve.

Le coup sûr de Leblanc a mis fin à la soirée de travail de Carrasco. Toutefois, Leblanc a montré son inexpérience alors qu’il s’est fait surprendre entre les deuxième et troisième coussins par un relais du receveur Tomas Nido à l’arrêt-court Francisco Lindor.

Pris en souricière, Leblanc s’est dirigé vers le troisième coussin, mais a finalement été retiré lorsque Lindor a relayé la balle à Edouardo Escobar, ce qui a mis fin à la manche.

Nido a en quelque sorte pris sa revanche sur Leblanc, qui l’avait peut-être privé d’un coup sûr en première moitié de septième manche.

Sur une balle bondissante qui semblait vouloir se faufiler entre lui et l’arrêt-court Miguel Rojas, Leblanc, qui jouait au troisième but, a d’abord plongé à sa gauche pour capter la balle.

Il s’est rapidement relevé et avec calme, a relayé la balle à temps vers le joueur de premier but Lewin Diaz pour retirer Nido.

Arborant le numéro 83 et inscrit au neuvième rang de l’alignement, Leblanc a effectué sa première présence au marbre à titre de premier frappeur des Marlins en deuxième moitié de troisième manche.

Après avoir fendu l’air sur les deux premiers lancers de Carrasco, Leblanc a ensuite regardé passer un tir qui a effleuré le coin intérieur pour une troisième prise.

Leblanc a offert une meilleure bataille lors de sa deuxième visite à la plaque après deux retraits en fin de cinquième manche et avec son coéquipier Nick Fortes au premier coussin, à la suite d’un coup sûr à l’avant-champ.

Après s’être retrouvé face à un compte d’aucune balle et deux prises, Leblanc a pu mener Carrasco jusqu’à un compte complet. Leblanc a cependant été surpris par une balle à effet sur le coin intérieur, à la hauteur des genoux, donnant à Carrasco son sixième retrait sur des prises du match.

«Après ma première présence au bâton, mon coeur battait à une vitesse complètement folle. Je me suis dit ‘Okay, calme-toi. Vois (la balle) et frappe’. Je pense avoir eu une assez bonne deuxième présence au bâton. Elle a préparé la troisième et j’ai eu un bon tir à frapper. Et c’est arrivé.»

Âgé de 26 ans, Leblanc a été rappelé par les Marlins du Jumbo Shrimp de Jacksonville au niveau AAA, vendredi.

En 87 matchs avec le club-école des Marlins en 2022, Leblanc a affiché une moyenne au bâton de ,302, avec 14 circuits, 45 points produits et six buts volés.

Leblanc a été un choix de quatrième ronde des Rangers du Texas en 2016.

Les Mets ont marqué trois de leurs points à l’aide de circuits, par Jeff McNeil en troisième manche, et par Lindor et J.D. Davis, tous deux en huitième manche.

En sept manches et deux tiers, Carrasco (11-4) a accordé quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus d’obtenir sept retraits au bâton. Sa performance lui a permis de signer sa 100e victoire en carrière.

Seth Lugo a inscrit les quatre derniers retraits.

La défaite est allée à la fiche de Nick Neidert (0-1), qui a été victime de deux points mérités et de cinq coups sûrs en cinq manches.