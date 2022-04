À sa première tentative, Remco Evenepoel gagne la Classique Liège-Bastogne-Liège

The Associated Press

The Associated Press

LIÈGE, Belgique — Le Belge Remco Evenepoel, une étoile montante du cyclisme professionnel, a inscrit la victoire la plus importante de sa carrière, dimanche, remportant la course Liège-Bastogne-Liège — la plus vieille classique cycliste — aux termes d’une compétition où deux de ses compatriotes sont montés sur le podium.

Cycliste polyvalent, largement reconnu comme l’un des plus beaux espoirs de sa génération, Evenepoel a gagné «La Doyenne» à sa première tentative à l’âge de 22 ans.

Il a négocié les 257,1 km en six heures 12 minutes 38 secondes, pour terminer 48 secondes devant Quinten Hermans et Wout van Aert.

Le Canadien Michael Woods s’est présenté à la ligne d’arrivée dans le même groupe que Hermans et van Aert et il a complété l’épreuve en 10e place. Le Québécois Hugo Houle (6h20:13) s’est classé 53e.

Evenepoel a lancé son attaque décisive avec 29 km à franchir, sur une section de route étroite et abrupte, à partir d’un groupe de pourchasseurs dont d’autres rivaux classés parmi les favoris.

Faisant bon usage de ses qualités lors de contre-la-montre individuels, Evenepoel a produit un impressionnant effort en solo pour rattraper les cyclistes en échappée avant de croiser la ligne d’arrivée en solitaire.

Evenepoel, qui s’est remis d’un affreux accident lors du Tour de Lombardie de 2020, a levé ses bras vers le ciel puis enseveli son visage dans ses mains après qu’il eut ajouté son nom à une liste de vainqueurs qui inclut des grands du cyclisme, dont Eddy Merckx et Bernard Hinault.

«C’est mon premier Liège et j’ai gagné. C’est un rêve qui se réalise», a déclaré Evenepoel, un porte-couleurs de l’équipe Quick-Step-Alpha-Vinyl.

«De terminer seul, avec une avance de presque une minute dans ma course préférée, c’est incroyable.»