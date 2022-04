100e et 101e point de Matthews dans une victoire des Maple Leafs contre les Capitals

TORONTO — William Nylander, Michael Bunting et Ilya Mikheyev ont chacun marqué deux fois, Auston Matthews a obtenu son 100e et 101e point de la saison grâce à deux aides et les Maple Leafs de Toronto ont étrillé les Capitals de Washington 7-3, jeudi.

Le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, a obtenu quatre mentions d’assistance. La victoire a propulsé les Maple Leafs (48-20-6) à un gain du record d’équipe, établi en 2017-2018.

Matthews est devenu le troisième joueur de l’histoire des Maple Leafs à atteindre le plateau des 100 points en une campagne. Darryl Sittler et Doug Gilmour sont les autres joueurs à avoir réussi le tour de force.

Jack Campbell a obtenu sa 28e victoire de la saison en réalisant 22 arrêts.

John Carlson, Tom Wilson et Nic Dowd ont marqué pour les visiteurs, qui ont vu leur séquence de quatre victoires prendre fin.

Ilya Samsonov a stoppé 15 des 19 tirs en direction de la cage des Capitals avant d’être remplacé. Son substitut, Vitek Vanecek, a repoussé 10 tirs.