10 joueurs à surveiller durant le tournoi de la Coupe Memorial

Le tournoi de la Coupe Memorial se mettra en branle, lundi à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et il offrira pendant 10 jours une formidable tribune à certains des meilleurs espoirs au Canada et trois espoirs du Canadien de Montréal.

Voici 10 joueurs à surveiller au cours du tournoi.

Xavier Bourgault, attaquant, Cataractes de Shawinigan

Choix de premier tour des Oilers d’Edmonton en 2021, 22e au total, Xavier Bourgault a conclu la campagne avec une séquence de 32 points en 16 matchs. Il a ensuite ajouté 22 points en 16 parties éliminatoires, formant un duo de pointe avec Mavrik Bourque pour les Cataractes quand les deux étaient en santé.

Mavrik Bourque, attaquant, Cataractes de Shawinigan

Choix de premier tour des Stars de Dallas en 2020, 30e au total, Mavrik Bourque a été le moteur des Cataractes aux côtés de Xavier Bourgault. Bourque a été blanchi de la feuille de pointage une seule fois en 31 sorties en saison régulière, amassant un total de 68 points. Il a ensuite été le deuxième joueur le plus productif des séries de la LHJMQ avec 25 points en 16 rencontres.

Sebastian Cossa, gardien, Oil Kings d’Edmonton

Choix de premier tour des Red Wings de Detroit en 2021, 15e au total, Sebastian Cossa a été finaliste au titre de gardien de l’année dans la Ligue de l’Ouest. Il a maintenu une moyenne de 2,28 en saison régulière, avant de l’abaisser à 1,93 en 19 rencontres lors des séries. Mesurant 6 pieds 6 pouces, Cossa est imposant devant son filet et il a réussi 11 jeux blancs en 65 sorties en 2021-22, incluant les séries.

William Dufour, attaquant, Sea Dogs de Saint-Jean

Choix de cinquième tour des Islanders de New York en 2020, 152e au total, William Dufour a explosé en 2021-22. Il a plus que doublé sa meilleure production en carrière grâce à une campagne de 116 points en 66 matchs et a été élu joueur par excellence de la LHJMQ. Il a été le meilleur buteur à travers la Ligue canadienne de hockey grâce à une récolte de 56 buts.

Kaiden Guhle, défenseur, Oil Kings d’Edmonton

Choix de premier tour du Canadien de Montréal en 2020, 16e au total, Kaiden Guhle s’est imposé physiquement tout au long de la saison et a formé un duo de pointe avec Luke Prokop après son acquisition par les Oil Kings à la mi-saison. Le capitaine d’Équipe Canada junior a également fourni huit buts et autant d’aides en 19 rencontres éliminatoires et a été nommé joueur par excellence des séries dans la Ligue de l’Ouest.

Mason McTavish, attaquant, Bulldogs de Hamilton

Choix de premier tour des Ducks d’Anaheim en 2021, troisième au total, Mason McTavish a eu droit à une audience de neuf matchs dans la LNH, a disputé trois rencontres dans la Ligue américaine de hockey, a fourni cinq points en deux matchs avant l’annulation du Mondial junior, puis a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pékin avant de guider les Bulldogs vers les grands honneurs en Ontario. Incluant la saison et les séries, McTavish a fourni 69 points en 43 parties avec les Bulldogs.

Jan Mysak, attaquant, Bulldogs de Hamilton

Choix de deuxième tour du Canadien de Montréal en 2020, 48e au total, Jan Mysak a poursuivi son stage dans le hockey junior après avoir eu la chance de porter les couleurs du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, en 2020. Sans avoir à mener la charge, Mysak a malgré tout fourni 34 buts et 30 aides en 61 rencontres en saison régulière, avant d’ajouter 11 points en 17 matchs lors des séries.

Jake Neighbours, attaquant, Oil Kings d’Edmonton

Choix de premier tour des Blues de St. Louis en 2020, 26e au total, Jake Neighbours a eu droit à un essai de neuf matchs dans la LNH avant de revenir chez les Oil Kings et d’être nommé capitaine de son équipe. Même s’il a été limité à 30 parties en saison régulière, Neighbours a récolté 17 buts et 28 aides. Il aura un peu plus de pression de produire à la Coupe Memorial en l’absence du meilleur pointeur des Oil Kings Dylan Guenther, blessé.

William Villeneuve, défenseur, Sea Dogs de Saint-Jean

Choix de quatrième tour des Maple Leafs de Toronto en 2020, 122e au total, William Villeneuve a été finaliste au titre de défenseur par excellence dans la LHJMQ à la suite d’une récolte de 56 points en 64 matchs. Villeneuve a également présenté un différentiel de plus-60 en saison régulière, le meilleur du circuit Couteau.

Arber Xhekaj, défenseur, Bulldogs de Hamilton

Joueur non repêché mis sous contrat par le Canadien de Montréal l’automne dernier après avoir impressionné la direction lors du camp, Arber Xhekaj a continué sur sa lancée pendant l’hiver, faisant écarquiller les yeux des observateurs grâce à de bons coups d’épaule. Colosse de 6 pieds 4 pouces, Xhekaj a également récolté 34 points en saison régulière et a fourni six buts et 10 aides en 17 parties en séries.