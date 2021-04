Sport et sciences au Musée POP

Difficile de dissocier le sport et la culture populaire! C’est dans cette optique que le Musée POP accueille l’exposition itinérante «Le match parfait sport vs science» jusqu’au 6 mars 2022.

Cette exposition familiale et participative explique comment la science et la technologie ont contribué à améliorer les performances sportives.

Les visiteurs pourront notamment se faire filmer en lanceur de baseball et constater les bienfaits de la vidéo dans l’entraînement des athlètes, ainsi que mesurer leur force, leur vitesse et leur rythme cardiaque avant de le comparer à ceux des athlètes.

«Ça va vous permettre de constater l’apport de la science au sport et l’évolution du sport grâce à la science. On peut y découvrir plusieurs appareils et leur impact surprenant sur les performances des athlètes. Il y a un côté où l’on présente l’angle de l’antidopage qui est partie prenante des compétitions sportives», précise Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.

«On en profite aussi pour présenter des artefacts de la collection du Musée POP, ajoute-t-elle. On a le privilège d’avoir Marie-Ève Nault qui nous a offert un ballon qu’elle a utilisé dans sa carrière d’athlète de soccer. Le ballon fait maintenant partie de la collection du musée. Marie-Ève nault est la seule Trifluvienne médaillée olympique et on en est très fier.»

Comme l’exposition «La match parfait sport vs science» implique d’interagir avec des éléments, l’équipe du musée a mis en place un contrôle sanitaire rigoureux, de sorte que l’on y retrouve beaucoup de stations de désinfection des mains. Le port du masque et la distanciation de deux mètres entre les personnes sont obligatoires. Par ailleurs, la salle sera complètement désinfectée à raison de deux fois par jour.

L’exposition a été produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke avec la collaboration des Jeux du Canada 2013 et la contribution du Ministère du Patrimoine canadien, Programme d’aide aux musées.