Spectacles non reportés: Culture Trois-Rivières en mode solution

Plusieurs internautes ont soulevé la question à savoir comment Culture Trois-Rivières allaient procéder pour tout spectacle où 500 à 750 billets avaient été vendus, et n’ayant pas été reporté. On sait que la nouvelle loi indique qu’un maximum de 250 personnes pourra y être admis.

Et bien sachez que Culture Trois-Rivières est présentement en mode solution.

«Effectivement, il y a plusieurs spectacles qui avaient vendu des centaines de billets et sachez que nous ne choisirons pas 250 personnes parmi les 800, par exemple. Nous sommes présentement en pourparlers avec les artistes, ainsi qu’avec les producteurs, afin de trouver une solution qui pourrait convenir à toutes les parties», explique Laurence Chartrand, relationniste de presse chez Culture Trois-Rivières.

«Pour les spectacles ayant été reportés, nous suivons l’évolution des directives gouvernementales et nous nous ajusterons au fur et à mesure que nous aurons plus d’information.»

Rappelons que l’organisation de Culture Trois-Rivières a reçu l’autorisation de tenir des rassemblements de 250 personnes dans les salles de spectacles et qu’elle a tout de suite annoncé la reprise de spectacles sur scène avec la mini-série «Culture Trois-Rivières célèbre sur scène!»

Le coup d’envoi sera donc donné le 4 septembre avec la venue du groupe a capella QW4RTZ, quatuor chouchou des Trifluviens. Les membres du groupe ont créé, pour l’occasion, un spectacle où ils serviront improvisations, numéros inédits, échanges avec le public et certains numéros d’anthologie.

Le 19 septembre se tiendra une soirée d’humour intitulée «Projet parallèle!» Il s’agit d’une formule allégée et distanciée où trois humoristes performeront tour à tour. Les spectateurs assisteront donc aux prestations de Sam Breton, Patrick Groulx et Guillaume Pineault.

Le théâtre ne sera pas en reste grâce au grand retour de la pièce Bang, un mélange de thriller et de comédie dans lequel le personnage principal essaie de reconstituer la soirée de la veille. C’est le 26 septembre que Denis Bouchard proposera une présentation de la pièce sous forme de lecture, où il se trouve seul sur scène et où il joue tous les personnages.

La mini-série se conclura le 23 octobre avec le spectacle Les Trifluviennes arrivent en ville où chanson, humour, théâtre et poésie s’unissent pour offrir un portrait féminin et personnel de la ville de Trois-Rivières, à travers les voix de Manon Brunet, Fabiola Toupin et Camille Bourgeois. (JC)