Spectacle de la rentrée: L’UQTR dévoile ses artistes

Les organisateurs du spectacle de la rentrée de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) voulaient faire oublier tous ces mois pandémie et ramener de gros noms sur scène, comme le veut la tradition. Et bien c’est mission accomplie puisque le rapper KNLO, membre du groupe Alaclair Ensemble, sera de passage à Trois-Rivières, tandis que l’auteur-compositeur-interprète, Émile Bilodeau, se produira à l’amphithéâtre Saint-François de Drummondville.

KNLO sera à Trois-Rivières le 15 septembre. De son côté, Émile Bilodeau aura rendez-vous avec les étudiants de Drummondville le 17 septembre. Les deux spectacles seront proposés sous une formule gratuite et seront présentés sous forme hybride, ce qui veut dire que les mesures sanitaires exigées pourront être plus facile respectées. Ainsi, un maximum de 500 spectateurs sera permis sur place, tandis que les étudiants et autres membres de la communauté universitaire pourront assister aux spectacles en webdiffusion.

« Je suis fier d’avoir pu organiser un tel événement comme projet de stage, mais surtout content que le mien ne soit pas tombé à l’eau comme ce fut le cas pour certains étudiants », lance Ismaël Zouiten, coordonnateur de l’événement et stagiaire aux Services aux étudiants de l’UQTR. « Les spectacles seront offerts exclusivement aux membres de la communauté universitaire. Je suis vraiment content d’avoir pu attirer ces deux spectacles-là. J’ai travaillé huit mois pour cette organisation et mon équipe et moi sommes fiers de pouvoir ramener le spectacle de la rentrée en présentiel. J’ai même réussi à faire travailler ensemble l’Association générale des étudiants (AGE) de l’UQTR et l’Association générale des étudiants (AGE) hors campus de l’UQTR. »

« Le spectacle de la rentrée, c’est important pour les étudiants et c’est la soirée du sentiment d’appartenance. C’est une soirée retrouvailles pour certains et c’est là que nos nouveaux étudiants découvrent et s’attachent à leur université, d’autant plus que cette année, on accueille deux nouvelles cohortes, soit les étudiants 2020 et les 2021. Depuis 2013 qu’on tient un spectacle de la rentrée et c’est un événement rassembleur », a pour sa part souligné le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.

Le Spectacle de la rentrée est également rendu possible grâce à l’implication de la Fondation de l’UQTR et du Groupe média étudiant. Le directeur général de la Fondation, Daniel Milot, a confié l’importance de cette implication, à savoir un premier contact réel avec les étudiants. La Fondation a octroyé une somme de 5000$ pour l’organisation du spectacle de Trois-Rivières, ainsi qu’une somme de 3000$ pour celui de Drummondville.