Spatule & Ganache s’installe à Trois-Rivières

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Débutée il y a trois ans à Shawinigan, l’aventure Spatule & Ganache arrive à Trois-Rivières. L’atelier de production déménage sur la rue Marion derrière le Costco. Si les travaux de rénovation se déroulent comme prévu, l’atelier-boutique ouvrira ses portes d’ici une semaine.

Les créations originales et éclatées de la chef Julie Turcotte étant de plus en plus populaires à l’extérieur de la région, Trois-Rivières devient un choix stratégique pour l’avenir de l’entreprise.

«Comme on fait des livraisons à Québec et Montréal régulièrement, c’est un avantage d’être tout près de l’autoroute 40. C’est plus facile pour nos livreurs, explique Mme Turcotte. Le bassin de population est aussi plus grand et Trois-Rivières est un point central pour nos clients de la Rive-Sud.»

Le déménagement de l’atelier de production a engendré la création de cinq emplois, ce qui porte le tout à une douzaine. Les personnes qui travaillaient à Shawinigan ont toutes conservé leur emploi.

«Nos heures d’ouverture seront allongées, alors on avait besoin de renfort, mentionne la chef. On sera ouvert de 10h à 18h en semaine et de 10h à 17h la fin de semaine. On veut suivre la dynamique du quartier.»

Même si la production des petites douceurs se fera désormais en sol trifluvien, Mme Turcotte tient à conserver un point de vente à Shawinigan. «Ça devrait être dans la bâtisse qui abrite le Sushi Taxi sur la Promenade du St-Maurice», indique l’entrepreneure.

Un modèle pour de futures succursales

L’idée d’ouvrir un atelier-boutique à Trois-Rivières est survenue au mois d’août lorsque Julie Turcotte et son associé sont passés devant le local commercial. «On trouvait que c’était un bel emplacement. On a décidé de faire le saut, raconte la copropriétaire. Tout s’est enchaîné très rapidement.»

Le commerce de la rue Marion servira de modèle pour cette dernière qui aimerait bien ouvrir d’autres succursales d’ici quelques années. «On a profité du déménagement pour bien configurer l’espace en gardant en tête que ça pourrait être un point de départ pour partir éventuellement un autre Spatule & Ganache ailleurs, indique Mme Turcotte. On a une forte demande à Montréal et Québec. On verra où ça nous mènera.»

En attendant, Spatule & Ganache poursuit son ascension. On retrouve les produits dans plusieurs épiceries, restaurants, auberges et hôtels. Les gens peuvent aussi créer leur propre gâteau via le site web setg.ca.