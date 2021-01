SPA Mauricie : une cinquantaine d’animaux adoptés chaque semaine en 2020

La pandémie a été bénéfique pour la SPA Mauricie qui constate un nombre record d’adoptions d’animaux de compagnie en 2020.

«En 2020, une cinquantaine de pensionnaires chaque semaine ont trouvé leur famille pour la vie», souligne le directeur général, M. Marco Champagne.

Dans le dernier trimestre de 2020 seulement, 673 chats, 92 chiens et 34 lapins ont été adoptés à la SPA Mauricie, en plus de 22 autres animaux de compagnie.

L’organisation a également remarqué une diminution considérable du nombre d’abandons d’animaux de compagnie de 15 % en 2020 comparativement à 2019.

La dernière année a aussi été marquée par l’addition de 17 villes et municipalités qui ont mandaté la SPA Mauricie pour la gestion animalière de leur territoire. Le territoire desservi par la SPA Mauricie s’est considérablement agrandi, avec une percée importante au Centre-du-Québec, pour totaliser 26 villes et municipalités.

Parmi les services offerts par la SPA Mauricie, notons celui de maintenir à jour le recensement des chiens et des chats, de fournir une médaille d’identification et d’assister les propriétaires lors de la perte de leur animal. C’est maintenant près de 50 000 chiens et chats qui portent fièrement leur médaille de la SPA Mauricie dans la région.

L’arrivée de la pandémie a permis à la SPA Mauricie de devancer une méthode qu’elle voulait mettre en place : la prise de rendez-vous avec une plateforme en ligne au gorendezvous.com/spamauricie.

Cette année, la SPA Mauricie célèbre son 45e anniversaire. Pour souligner le tout, l’organisation entame l’année 2021 avec la mise en ligne d’un tout nouveau site Internet réalisé par Omnimedia.

« Ce tout nouveau site Internet permet une navigation simplifiée et accentuera la visibilité de nos pensionnaires à l’adoption avec plus de photos et l’ajout de vidéos », indique Claudia Boisvert, coordonnatrice du développement philanthropique à la SPA Mauricie.