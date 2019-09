Soutien aux médias régionaux : plus de 200 personnes réunies au Musée POP

Ce sont plus de 200 personnes qui ont pris part au rassemblement du 4 septembre en soutien aux médias régionaux.

Parmi les personnes présentes se trouvaient notamment le recteur de l’UQTR, le maire de Trois-Rivières et ses homologues des villes voisines, les députés provinciaux ainsi que de nombreux acteurs du monde culturel, communautaire, économique et médiatique de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

«C’est au-delà de nos espérances, a mentionné Paule Vermot-Desroches, présidente de la FPJQ Mauricie. On vous sait avec nous depuis qu’on a appris la nouvelle au Nouvelliste. En Mauricie, il apparaît impensable de dire que Le Nouvelliste va disparaître après près de 100 ans. Il n’y a aucun média à l’abri de la crise qu’on traverse. Ça fait longtemps que la crise est là. Il y a eu les mensuels, les hebdomadaires, les radios, les télés. On recense 10 % de journalistes en moins en 10 ans.»

La soirée a aussi été marquée par le témoignage vidéo de l’artiste Fred Pellerin en soutien au Nouvelliste.

D’après les informations de Marie-Ève Alarie.