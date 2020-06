Soutenir les entreprises de la Mauricie tout en aidant la Jeune Chambre

La Jeune Chambre de la Mauricie (JCM) vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme de La Ruche Mauricie afin de permettre à l’organisation de développer ses services à ses membres.

L’objectif a été fixé à 20 000$. Cependant, pour chaque dollar amassé, le Fonds Mille et un pour la jeunesse – COVID-19 ajoutera un dollar, de sorte que le montant récolté s’en trouvera doublé.

La JCM est fortement touchée par les impacts de la crise de la COVID-19. Les revenus de l’organisation sont directement liés à la tenue d’activités et à l’adhésion des membres.

«C’est un dur temps pour les entreprises et on le sent dans le renouvellement de notre membership qui est tombé à 5%. On met en place des initiatives pour l’an prochain et on essaie de voir ça positivement. La campagne sur le site de La Ruche sera essentielle», explique Joannie Bournival, directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie.

En plus d’aider la JCM à poursuivre sa mission, la campagne de financement vise aussi à faire rayonner des entreprises membres et à encourager l’achat local.

«Plutôt que d’offrir seulement des produits de la Jeune Chambre en guise de contrepartie, on a décidé d’aider nos membres et de mettre de l’avant leurs produits. Les contreparties offertes en échange de dons proposent donc des ensembles cadeaux de produits et services de nos membres. En ce moment, c’est difficile pour tout le monde. La campagne pourra donc faire découvrir des produits qui sont conçus dans la région», souligne Joannie Bournival.

La participation à une activité ou chèque-cadeau échangeable au Musée POP, aux Cataractes de Shawinigan ou chez Espace-Temps jeux d’évasion, une boîte cadeau surprise pour relaxer, un combo bière et BBQ, un forfait Jeune Chambre de la Mauricie, une boîte cadeau pour le 5 à 7, un ensemble professionnel pour la relance économique ou pour le démarrage d’entreprise et un forfait qui inclut une campagne publicitaire dans un média local, dont les hebdos de la Mauricie/Rive-Sud, sont quelques-unes des contreparties proposées.

Celles-ci mettront de l’avant des produits de la Route des brasseurs, Adrénaline Urbaine, Culture Trois-Rivières, Espace-temps jeux d’évasion, la Distillerie Wabasso, les Péteuses de Broue, Yoga pour toi, La Pause Magique, la Coop Le 507, les Cataractes de Shawinigan et plus encore.

Joannie Bournival estime que la crise actuelle laissera une marque que l’on pourra qualifier d’avant et d’après COVID-19. «On souhaite offrir une formation pour le commerce en ligne, entre autres, pour aider les entreprises à faire la transition. J’ai confiance pour les membres de la Jeune Chambre : ils sont innovants et sont déjà assez présents sur les plateformes en ligne. Depuis le début de la crise, je vois plein de solutions créatives émerger de leur côté», conclut-elle.

Pour participer à la campagne de financement : Ensemble pour la relève!