Un souper au profit du Costumier Chavigny

Crédit photo : Photo archives - Jonathan Cossette

COMMUNAUTÉ. Dans le cadre de leur cours « projet en milieu municipal et communautaire », les étudiants de 2e année de Gestion et intervention en loisir du Collège Laflèche organisent un souper-bénéfice au profit du Costumier Chavigny le 30 avril dès 17 h dans la salle Hubert-Reeves du Laflèche.

La soirée se déroulera sous le thème du casino. En ce sens, des tables de jeu seront mises à disposition de la centaine d’invités afin de leur permettre de miser et surtout de gagner des prix.

Le souper comprend un repas principal de côtes levées accompagnées de frites et salade ainsi qu’un dessert, le tout préparé par les étudiants de la Technique.

Le souper-bénéfice est ouvert au grand public et quelques billets sont encore disponibles au coût de 25$ l’unité. Il est possible de se les procurer en appelant à l’école secondaire Chavigny et en spécifiant qu’il s’agit d’un achat de billet pour le souper-bénéfice au profit du Costumier Chavigny.