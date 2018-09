Sonia LeBel veut simplifier les rapports avec le gouvernement

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉLECTIONS. La candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Champlain, Sonia LeBel, veut contribuer à simplifier les relations entre les municipalités et le gouvernement.

«Si l’on veut que [la circonscription de] Champlain développe son plein potentiel, on doit alléger la bureaucratie et supprimer la paperasse redondante. De plus, les ministères doivent apprendre à mieux communiquer entre eux et cesser de travailler en silo. Avec la CAQ, les maires et les mairesses auront en leur prochain gouvernement un partenaire qui travaillera réellement à l’essor des régions», affirme-t-elle.

Après être allée à la rencontre des maires de sa circonscription, Mme LeBel dit avoir réalisé l’ampleur du problème. Elle déplore que la recherche d’aide financière auprès de certains ministères entraîne une explosion des coûts et des délais prolongés.

«Les redditions de comptes sans fin, les longues attentes, les nombreuses autorisations à obtenir et l’obligation de payer des firmes externes coûteuses : voilà quelques-uns des facteurs qui font que dans plusieurs cas, les municipalités sont davantage gagnantes, en temps et en argent, de procéder sans subvention gouvernementale. Ce n’est pas normal», estime la candidate qui dit avoir l’impression que le gouvernement du Québec n’agit pas en partenaire facilitateur.