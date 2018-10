Sonia LeBel et Jean Boulet deviennent ministres

Crédit photo : Marie-Ève Alarie

POLITIQUE. Sonia LeBel, députée de Champlain, et Jean Boulet, député de Trois-Rivières, deviennent, respectivement, ministre de la Justice et ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Mme LeBel est aussi ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. M. Boulet est également ministre responsable de la région de la Mauricie.

Tous deux ont prêté serment au Salon rouge de l’Assemblée nationale jeudi après-midi. Mme LeBel et M. Boulet font partie des 26 ministres du nouveau gouvernement de la CAQ. Joints par téléphone après la cérémonie, les deux nouveaux ministres se sont dits fiers et émus.

«D’être au ministère de la Justice, ç’a une signification particulière pour moi, confie l’avocate de formation. Au moment de prêter serment, j’ai vraiment ressenti l’importance de ce qu’on me remettait, du mandat qu’on me confiait.»

«J’ai l’intention de travailler très fort. Je prends mon rôle très au sérieux, ajoute Mme LeBel. Mon objectif ultime, c’est de redonner confiance aux gens en le système de justice. Et ça, ça va passer par l’accessibilité et l’efficacité.»

Pour sa part, M. Boulet se sent honoré de la confiance qu’on lui témoigne en lui confiance un poste de ministre. «J’étais fébrile au moment de l’annonce, dit-il. Je me sens prêt et d’attaque. Je veux contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des gens. Je veux travailler pour que notre société soit plus humaine et authentique.»

Rappelons en terminant que le conseil des ministres de la CAQ est paritaire, c’est-à-dire qu’il y a autant de femmes que d’hommes.