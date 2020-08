Somavrac fait le point sur l’incendie survenu hier

Un incendie s’est déclaré mercredi après-midi, vers 14 h 30, au terminal 2 de Somavrac inc. situé au coin du boulevard St-Joseph et de Place Boland, dans le parc industriel Gilles-Beaudoin de Trois-Rivières. La situation est revenue sous contrôle vers 3 h dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’avis de confinement préventif acheminé par la Ville de Trois-Rivières aux personnes habitant à proximité des lieux a été respecté de sorte que les dommages sont essentiellement d’ordre matériel sur le site de l’usine.

Une enquête est en cours actuellement sur le site alors que l’équipe d’experts de Somavrac, accompagnée du Service de sécurité incendie de la Ville de Trois-Rivières, est sur place afin d’étudier les causes de l’incident. Une des hypothèses soulevées à l’heure actuelle est que l’incident pourrait être lié aux fortes précipitations qui se sont abattues sur Trois-Rivières dans la nuit de mardi à mercredi et qui ont causées une inondation sur le boulevard des Récollets, situé à proximité l’usine de Somavrac inc.

Au total, ce seraient 15 contenants d’hydrosulfite de sodium qui se seraient enflammés au cours de cette période. Advenant que des citoyens aient des irritations temporaires des yeux et des voies respiratoires, ils sont invités à contacter la ligne Info-Santé 811.

À noter qu’il s’agit d’un événement rarissime puisque Somavrac inc. fait face à une pareille situation pour la première fois depuis 1976.