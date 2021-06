Solidarité dans le milieu de la restauration

En ces temps difficiles où les effets de la pandémie et du manque de main-d’œuvre se font ressentir, des restaurateurs de Trois-Rivières font preuve de solidarité. C’est le cas de Dave Blais, chef propriétaire associé du restaurant Le St-Antoine, qui, dernièrement, est allé prêter main-forte à des amis à quelques reprises.

« Ce n’est facile pour personne dans le domaine en ce moment. Manquer de personnel, c’est loin d’être drôle. Je suis bien placé pour le comprendre. On ne souhaite ça à personne. L’industrie a assez reçu de coups durs, alors si on peut s’aider, ça fera ça de positif », lance-t-il.

Sollicité par des amis, il est allé donner un coup de pouce récemment à l’équipe de La Cage et à celle de La Brasserie. « Je l’ai fait pour des amis, répond-il simplement. Ils avaient besoin d’aide. Pour moi, la question ne se pose pas. Si je peux les aider, je réponds présent. »

« Au centre-ville, on est une belle gang. On se connaît pas mal tous et on finit par tisser des liens, ajoute ce dernier. Je sais que je ne suis pas le seul à dépanner les autres. Quand je suis arrivé à La Cage l’autre jour, il manquait quatre personnes en cuisine. Il y avait aussi des gens provenant d’autres restos qui étaient venus prêter main forte pendant leur jour de congé. Pendant les séries, c’est plein. C’est le pire moment pour manquer de personnel. »

À cela, il ajoute que son expérience à titre de remplaçant s’est avérée positive chaque fois. « L’ambiance de travail quand tu arrives est toujours extraordinaire, témoigne-t-il. Tout le monde est super content d’avoir de l’aide. Ça fait un bel esprit d’équipe. »

Une longue carrière en restauration

Maintenant chef propriétaire associé du restaurant Le St-Antoine au centre-ville, Dave Blais travaille dans le milieu de la restauration depuis plusieurs années. Il a commencé au McDonald’s vers l’âge de 14 ans.

Puis, il a fait ses débuts au Comic sur la rue des Forges en 1996. C’est en 2006 qu’il est arrivé au St-Antoine. « Pour l’instant, je n’ai pas eu à faire appel à d’autres personnes pour me donner un coup de main en cuisine, dit-il. Présentement, avec la capacité réduite à cause de la pandémie, ça va, mais si les choses changeaient du jour au lendemain, ce serait une autre histoire. »

C’est que le restaurant compte deux cuisines. En temps normal, les deux sont en fonction pour répondre à la demande. Or, présentement, il n’y a du personnel que pour une seule.

« Si tout débloquait demain, je ne pourrais pas faire face à la musique parce qu’il manque trop de monde », admet M. Blais. Du même souffle, il fait aussi remarquer que ce n’est pas tout d’embaucher des gens, qu’il faut aussi les former.