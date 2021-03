Solarium: lequel choisir?

Vous avez envie d’ajouter un solarium à votre maison pour profiter encore plus de l’été? Plusieurs modèles de vérandas sont disponibles sur le marché. Voici un petit guide pour vous aider à sélectionner celui qui pourrait le mieux vous convenir.

Solarium moustiquaire, 3 saisons ou 4 saisons?

Vous devez d’abord choisir entre un solarium moustiquaire, un 3 saisons et un 4 saisons.

La pièce moustiquaire représente un endroit idéal pour recevoir parents et amis sans le désagrément des insectes.

La véranda 3 saisons est pratique pour allonger l’été et profiter de la cour du printemps jusqu’à l’automne. Avec ses fenêtres, elle permet en outre de se protéger des intempéries. Cependant, elle n’est pas conçue pour être utilisée en tout temps. N’étant pas chauffée, les températures hivernales nous empêchent d’apprécier pleinement cette structure.

Le solarium 4 saisons peut être occupé à l’année. Comme il est isolé et chauffé, on peut y être aussi à l’aise que dans le reste de la propriété. Cette solution augmente l’aire habitable et fait pénétrer la lumière naturelle dans toute la maison.

Les matériaux du solarium

Les matériaux sont aussi un critère à considérer dans le choix de votre solarium. Acier, PVC, aluminium, bois… vous avez plusieurs options pour faire construire une structure solide et durable!

D’abord, vos goûts personnels ainsi que l’agencement avec l’aspect extérieur de la maison influenceront vos choix.

De plus, il faudra prendre en compte votre budget avant de sélectionner le modèle, puisque le prix peut varier énormément d’un matériau à l’autre.

Des caractéristiques supplémentaires peuvent aussi être considérées pour faire un bon achat. Par exemple, l’aluminium et le verre requièrent peu d’entretien, comparativement au bois.

Pour terminer

Il peut être difficile de savoir quel modèle sera le plus approprié pour la maison. Demandez l’aide d’experts pour choisir judicieusement votre solarium!