Soirée de lancement et de rabais à la salle J.-Antonio-Thompson

Comme le veut la tradition estivale, le lancement annuel de Culture3R avait lieu ce soir, en direct de la salle J.-Antonio-Thompson. Plusieurs artistes étaient de passage à Trois-Rivières pour se vendre au public lors de cette soirée animée par le groupe trifluvien QW4RTZ.



Le lancement annuel, gratuit pour les membres Accès Plus, et seulement 5$ pour le grand public, réuni toujours une dizaine d’artistes sur scène. En chanson, QW4RTZ et Les Trifluviennes arrivent en ville, mettant en vedette Fabiola Toupin, Julie Massicotte et Manon Brunet, y étaient, ainsi que Gabriella (La Voix), American Story 2 – Les années Woodstock, Amsterdam et Nathalie Simard.

André Robitaille est quant à lui venu parler – avec passion – de la pièce de théâtre Lorel et Hardy, avant de distribuer le popcorn aux spectateurs à l’entracte.

En humour, Billy Tellier, Julien Lacroix, Steeve Diamond et Mario Tessier sont venus présenter un numéro de leur spectacle. La soirée s’est clôturée avec une impressionnante prestation de Piano Man, lui qui a fait le tour du monde, avant que QW4RTZ ne revienne s’amuser sur scène avec un medley de Bruno Mars.

Sur place, un code promotionnel est remis aux gens durant la soirée, ce dernier donnant droit à des rabais exclusifs sur une vingtaine de spectacles pour une durée de 24 heures.

Parmi ces rabais, les Philippe Laprise, Denis Drolet, Pierre Hébert, Maxim Martin, Jean-François Mercier, Réal Béland, Messmer, Alain Choquette, Jérémy Demay, Dominic et Martin. Laurent Paquin, Mario Jean, Patrick Groulx, entre autres, étaient réduits du prix initial du côté de l’humour.

En chanson, Nathalie Simard, Brigitte Boisjoli, Michèle Richard, Corneille, Denis Lévesque, Amsterdam et Christophe Maé étaient notamment réduits. Idem pour les pièces de théâtre Laurel et Hardy et Ladies Night. Quatre spectacles offraient de 50% de rabais au public, Catherine Durand, Korine Côté, Caroline Savoie et Tocadéo.

S’ajoutaient à cette liste les P-A Méthot, Mariana Mazza, Guy Nantel, Martin Petit et Boucar Diouf à 25% de rabais pour les membres Accès Plus. Julien Lacroix était aussi disponible avec 35% de rabais, tandis qu’Alexandre Barette était réduit de 50%.