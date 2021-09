Soirée-conférence au profit de la Fondation du Collège Laflèche 

La Fondation du Collège Laflèche tiendra la 5e édition de son activité-bénéfice automnale « La crise vue de l’intérieur », présentée par Mallette. C’est le 13 octobre prochain, dès 18h30 qu’aura lieu cette soirée-conférence exclusive réunissant deux médecins d’urgence diplômés du Laflèche en direct de l’amphithéâtre du Collège.

Impliqués de près dans la crise qui perdure depuis plus d’un an, Dre Camille Hudon et Dr Frédéric Picotte reviennent au Laflèche partager leur vécu en tant qu’urgentologues au cœur de la pandémie. Exerçant à temps plein à l’urgence de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, à Victoriaville, Camille Hudon est aussi médecin pour le Service d’Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ). C’est dans ce contexte, toujours à l’urgence ou dans l’avion d’évacuation en tant qu’urgentologue, qu’elle a vécu la pandémie.

Comme médecin d’urgence à Shawinigan, Frédéric Picotte a été sollicité dès le début de la pandémie dans l’organisation logistique des dépistages et de la prise en charge des patients avec symptômes de la COVID. Comme directeur d’un GMF-U, il a aussi été appelé à coordonner les effectifs médicaux lors des différentes éclosions sur le territoire local en plus d’être impliqué médiatiquement dans la vulgarisation et la mise en contexte des données scientifiques sur la COVID.

Les participants profiteront d’un accès privilégié à ces deux acteurs de la santé qui témoigneront de leur réalité. L’événement sera animé par Paule Vermot-Desroches, chroniqueuse d’actualité au quotidien Le Nouvelliste, et également diplômée du Laflèche. Les billets sont disponibles en quantité limitée au coût de 95$ chacun. L’achat d’un lien de rediffusion est aussi possible.

Une campagne de financement participatif avec La Ruche Mauricie

Considérant la situation liée à la pandémie, la Fondation du Collège Laflèche doit redoubler d’efforts pour assurer son financement. La population est donc invitée à contribuer à la campagne de financement participatif de la Fondation « Soutenir nos étudiants, notre priorité! » Que ce soit en achetant un billet pour la conférence ou en faisant un simple don, ils contribueront par leur geste à assurer la mission de la Fondation qui est de soutenir le Collège Laflèche et ses étudiants afin de favoriser l’accès aux études collégiales, la persévérance scolaire et la diplomation. Pour en apprendre plus sur la campagne et aider la Fondation à atteindre l’objectif fixé à 10 000$, visitez le https://laruchequebec.com/fondationlafleche (JC)