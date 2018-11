Soirée bénéfice pour Léanne

Crédit photo : Photo courtoisie

Une mobilisation est en cours pour venir en aide à une famille de Saint-Tite dont l’enfant de 4 ans doit aller subir des soins aux États-Unis.

Léanne Baril est présentement traitée à l’hôpital Sainte-Justine à Montréal pour une tumeur cancéreuse (rhabdomyosarcome) qui a atteint son œil gauche. La jeune fille doit subir des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie pendant au moins un an, dont six semaines à Philadelphie. Sa mère, Mylène Francoeur, a même dû quitter son emploi afin de s’occuper à temps plein de la petite Léanne qui nécessite des allers-retours à Montréal plusieurs fois par mois.

Instigatrice de l’événement Ça rock contre le cancer, Sonia Bordeleau versera dont les profits de cette 3e édition à la famille de Léanne Baril ainsi qu’à Leucan Mauricie/Centre-du-Québec.

Pour débuter la soirée à 20h, l’humoriste Serge Baril, un Théclois d’origine, présentera un numéro avant de laisser la scène au groupe hommage à Pink Floyd, Illusion Floyd, qui en mettra plein la vue et les oreilles aux gens présents. De plus, l’artiste peintre François Gervais a créé une toile spécifiquement pour cet événement qui sera vendue aux enchères ainsi que d’autres créations. Plusieurs marchands locaux ont également offert des prix qui seront attribués parmi les gens présents. Un service de bar et de grignotines (bières, cocktails, eau, liqueur et croustilles) sera aussi disponible.

Ça rock contre le cancer aura lieu le samedi 17 novembre à la Salle Aubin (301, rue Saint-Jacques) à Sainte-Thècle à compter de 19h30. Les billets sont disponibles au coût de 20$ au Dépanneur Jeannot Moreau de Sainte-Thècle; à la Foire Mékinoise de Sainte-Thècle; à la station-service Shell au carrefour à Saint-Georges-de-Champlain; chez Shawinigan Musique sur l’avenue Saint-Marc; et auprès de Sonia Bordeleau au 418 325-6624 ou par courriel à coccinelle_38@hotmail.com .

Diner hot-dog bénéfice

Par ailleurs, toujours pour soutenir Léanne Baril, il y aura un kiosque à hot-dogs dans le stationnement de la Salle des aînés de Saint-Tite le mercredi 21 novembre, de 11h30 à 13h3o. L’activité est organisée par Carrefour Emploi Mékinac.