Soirée Arts Excellence: une année foisonnante d’arts et de culture malgré la pandémie

La pandémie de COVID-19 n’a pas freiné l’élan créatif des artistes et organisations culturelles de la région, si bien que Culture Mauricie tiendra sa soirée Arts Excellence dans une formule virtuelle le 18 mars prochain pour souligner l’excellence en matière d’arts et de culture en Mauricie.

«2020 n’a pas été une année facile pour les arts et la culture. Toutefois, la pandémie n’a pas freiné les élans créateurs et les esprits créatifs de notre milieu. Il y a eu de magnifiques œuvres dans toutes les disciplines artistiques, lance Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie. Vu l’importance de l’événement pour le milieu et le volume d’activités qu’il y a eu sur le territoire, on a vu encore la pertinence de tenir la soirée Arts Excellence cette année.»

Culture Mauricie a reçu un total de 43 candidatures dans les six catégories, soit Création en arts visuels de l’année, Création en arts de la scène de l’année, Livre de l’année, Initiative résilience, Initiative vitalité culturelle et Initiative culturelle de l’année.

«Il s’agit d’un nombre de candidatures semblable aux années précédentes. Ça prouve qu’il y a eu une vie culturelle dynamique, mais qui s’est exprimée de façon différente», précise M. Lord.

De plus, le Réseau Biblio CQLM récompensera une bibliothèque de la région qui s’est particulièrement démarquée, tandis que le Conseil des arts et des lettres du Québec remettra le prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie.

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s’associe également à l’événement à titre de présentatrice pour l’événement et le Prix Hommage.

La soirée Arts Excellence se déroulera sous le thème Turbulences. «Ce thème est évocateur de l’année trouble et exceptionnelle en termes d’inventivité que nous venons de vivre. La pandémie a fait naître des idées nouvelles. Les artistes et organisations culturelles ont démontré leur vivacité, leur force et l’esprit d’innovation qui règne dans notre milieu», souligne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec décernera également le prix Artiste de l’année en Mauricie. Le cinéaste Alexandre Dostie et les artistes en arts visuels Guy Langevin et Josette Villeneuve sont en lice pour ce prix.

En 2020, après le succès de ses deux courts-métrages primés à l’international, Alexandre Dostie a choisi de se consacrer entièrement à son art et d’embrasser les nombreuses collaborations qui s’offrent à lui un peu partout.

De son côté, Guy Langevin a connu une année faste sur le plan artistique. Son travail a été présenté en exposition solo en Macédoine du Nord et au Québec. Il a participé à sept expositions internationales en plus de prendre part à la prestigieuse exposition «Les États limites».

Quant à elle, Josette Villeneuve a présenté son exposition «Ligne de flottaison» à Trois-Rivières en plus de réaliser, en pleine pandémie, la troisième édition d’Interzone, un parcours artistique situé dans le centre-ville de Shawinigan.

FINALISTES

Création en arts de la scène

Cindy Bédard – album Après l’orage

Dany Carpentier – album Groove, devoirs et leçons

Phil G. Smith – Wild Ouest : La loi des plus forts

Création en arts visuels

Marie-Jeanne Decoste – Emphythéose : la petite expo du Grand-Tromp-Souris

Jérémie Deschamps Bussières – 2 : 32

Josette Villeneuve – Ligne de flottaison

Livre de l’année

Initiative vitalité culturelle

Initiative résilience

Initiative culturelle

Prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie