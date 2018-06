Soins de la peau : des produits bios faits à Sainte-Geneviève

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN. Basée à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, la nouvelle entreprise Kundalini BioSoins lancera sous peu sa toute première gamme de produits. Celle-ci sera destinée aux bébés.

Dans son atelier à la maison, l’entrepreneure Kim Pellerin élabore des recettes de crèmes et de divers soins de la peau en utilisant uniquement des produits naturels et biologiques. Une fois les recettes testées et à son goût, elle envoie la commande chez PranaSens, également basée dans la municipalité, qui brasse les mélanges selon la quantité désirée. L’embouteillage et l’étiquetage se font aussi chez PranaSens.

Les produits sont par la suite envoyés à Mme Pellerin qui les vend à divers endroits à travers la région, dont à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Shawinigan et Trois-Rivières. «J’ai commencé par faire la gamme Bambou d’Chou pour les bébés, indique la jeune maman. Ça comprend une crème de change, une crème hydratante, une huile de massage et un liniment oléocalcaire (mélange d’huile d’olive et d’eau de chaux).»

«Ce mélange nettoie et hydrate, ajoute cette dernière. Mais au lieu d’utiliser de l’eau de chaux déjà faite, je la fais moi-même avec des eaux florales. Aussi, au lieu de prendre une huile d’olive, j’utilise des huiles que je fais macérer avec autre chose. C’est un produit unique qu’on ne retrouve pas ailleurs. Même en démaquillant, c’est merveilleux.»

Cet hiver, une gamme complète de soins pour le visage sera mise en marché. On y retrouvera notamment une crème de jour, une crème de nuit, un masque et un exfoliant. Kim Pellerin prévoit même sortir une crème solaire éventuellement.

Nouvelle maison, nouveau travail

Kim Pellerin a commencé à bâtir son entreprise il y environ trois ans. «Mon conjoint et moi avions un café à Québec. On travaillait vraiment beaucoup et je n’avais pas le temps de m’occuper de moi, alors j’allais chez l’esthéticienne. C’était mon moment de détente», raconte-t-elle.

«Quand on a vendu le café, on est arrivé ici et je me suis dit que ça ne pouvait pas être sorcier, de faire des produits comme ceux utilisés par mon esthéticienne, poursuit-elle. J’ai trouvé des cours en ligne et je me suis lancée là-dedans. J’ai fait plusieurs essais avec le temps.»

