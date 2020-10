Société canadienne du cancer : prêt capillaire et soutien à distance

Forcée de fermer ses bureaux en raison de la crise sanitaire, la Société canadienne du cancer (SCC) a trouvé une solution pour maintenir son service de prêt capillaire.

Désormais, les personnes désirant emprunter une prothèse capillaire font leur choix par téléphone et la reçoivent ensuite par la poste. «C’est un service aimé et utilisé par beaucoup de personnes, majoritairement des femmes. On est content d’avoir trouvé une alternative parce que la perte des cheveux fait partie des préoccupations de plusieurs personnes atteintes de cancer», mentionne Julie Desharnais, vice-présidente des initiatives stratégiques pour la SCC.

Quant aux autres services d’écoute et de soutien, ils sont tous offerts en ligne ou par téléphone. Présentement, les bureaux de la Société canadienne du cancer sont tous fermés à travers la province et le resteront jusqu’au mois de janvier, minimalement.

«Tous les employés travaillent de la maison, mentionne Mme Desharnais. Les personnes qui font appel à nous suivent généralement des traitements et sont donc très à risque de contracter la COVID-19. On ne peut prendre aucun risque et c’est pourquoi il n’y a aucun service qui est offert en personne.»

«La COVID-19 a frappé fort et des décisions seront prises, mais pour le moment, on ne peut pas dire si le bureau de Trois-Rivières va rouvrir ni quand il pourra rouvrir, ajoute-t-elle. C’est le cas non seulement pour la Mauricie, mais aussi pour toutes les autres régions. On est dans l’attente de voir comment les choses vont se dérouler en fonction d’une éventuelle deuxième vague.»

D’ici là, il est possible d’obtenir toute l’information désirée, dans le confort de sa maison, en composant le 1 888 939-3333, par courriel ou en clavardant avec un spécialiste. Il existe également le blogue parlonscancer.ca où toutes les personnes touchées de près ou de loin par la maladie peuvent échanger. Tous les détails se trouvent au www.cancer.ca.

Et en ce qui concerne les événements de collecte de fonds en personne, elles sont toutes annulées jusqu’à nouvel ordre. La SCC encourage plutôt les gens à faire des dons en ligne à cette adresse : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=on