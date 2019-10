Soccer masculin: les Patriotes raflent les honneurs

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a dévoilé les récipiendaires des honneurs individuels et des équipes d’étoiles en soccer masculin. Les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) sont fièrement représentés par neuf joueurs sur les équipes d’étoiles et comblent trois des quatre honneurs individuels.

Des quatre titres majeurs décernés annuellement, trois ont été offerts à des membres des

Patriotes. L’étudiant-athlète, Alessandro Bertacchini, est le joueur le plus décoré de cette saison de soccer masculin extérieur. Polyvalent, le milieu de terrain remporte le titre «Recrue de l’année», en plus d’être nommé au sein de la seconde équipe d’étoiles et de celle des recrues.

Pour une seconde année consécutive, son coéquipier Pierre Bardet se mérite le prix

«Leadership et engagement social».

Finalement, le titre «Entraîneur de l’année» a été remporté par Shany Black, entraîneur-chef de la formation depuis seulement deux saisons.

Équipes d’étoiles

C’est avec neuf étudiants-athlètes que l’UQTR est la deuxième université la plus représentée, tout juste derrière l’Université de Montréal qui en possède dix. Sur la première équipe d’étoiles, il y a la nomination du milieu de terrain, Corentin Artaillou, les défenseurs Jean-Simon

Cournoyer et Guillaume Pianelli Balisoni, ainsi que le gardien de but Félix Clapin-Girard.

Au sein de la seconde équipe d’étoiles, l’UQTR brille par la présence de Félix Bouchard, Alessandro Bertacchini et Guillaume Comtois-Noël. Finalement, l’équipe d’étoiles des recrues compte à bord les Patriotes Dylan Brevot-Choplin et Alessandro Bertacchini.

Cette annonce du RSEQ explique assurément la saison historique que connait présentement la troupe de Shany Black. Exposant une fiche de 10 victoires et 2 défaites, la formation masculine trône au sommet du classement, position qu’elle n’avait pas occupée depuis 1995.

Qualifiés pour la demi-finale qui aura lieu ce dimanche 27 octobre, les Patriotes souhaitent inviter la communauté universitaire et trifluvienne à se rendre au Stade Gilles-Doucet, du Séminaire Saint-Joseph, dès 13h.

La formation des Patriotes affrontera les Stingers de l’Université Concordia dans un match couperet qui pourrait qualifier les Trifluviens au championnat canadien universitaire USPORTS. (JC)