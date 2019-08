Soccer: Les jeunes ont de nouveau rendez-vous avec les intervenants d’urgence

Équijustice Trois-Rivières est de retour avec son activité de maillage entre les adolescents des Maisons de jeunes et les différents intervenants des services d’urgence de la Ville de Trois-Rivières. L’Amicale de soccer est prévue ce jeudi, dès 10h, au Parc Laviolette de Trois-Rivières.

On retrouve des policiers, des pompiers, des ambulanciers et des contrôleurs routiers parmi les intervenants d’urgence. Chacun d’entre eux a préparé une activité pour faire connaître leur travail aux adolescents en avant-midi. Par la suite, un dîner hot-dog style «tailgate» sera servi pour se faire des forces en vue de la partie de soccer amicale qui aura lieu en après-midi.

«Depuis quelques années déjà, cette activité a pour objectif de permettre aux intervenants d’urgence d’apprendre à voir les adolescents sous un autre point de vue, et vice-versa», peut-on lire via le communiqué officiel.

Équijustice Trois-Rivières, anciennement Aux Trois Pivots, a pour mission de développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences.

L’Amicale de soccer se tiendra de 10h à 14h30. (JC)