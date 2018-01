Skier pour aider les enfants malades à remonter la pente

Crédit photo : Hebdo Journal - Audrey Leblanc

DÉFI. Réunir 120 participants pour amasser 40 000 $. Voilà l’objectif que s’est fixé l’organisme Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec pour le 8e Défi ski Leucan. Comme le veut la tradition, c’est à Vallée du Parc que se tiendra l’événement le samedi 17 mars.

Seuls ou en équipe, les skieurs et planchistes dévaleront les pentes, de midi à 20h. En nouveauté cette année, les participants devront réaliser des défis complémentaires en plus de faire une descente à l’heure.

«Par exemple, les équipes auront à prendre des photos d’elles avec le plus de porte-parole possible, faire une course à obstacles à l’aveugle ou encore prendre part à un jeu de connaissances générales», énumère Catherine Gélinas de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec.

Des descentes thématiques et des surprises camouflées dans les pentes attendent aussi les participants. De l’animation et des prestations musicales égayeront aussi la journée. L’argent récolté dans le cadre de cet événement permettra d’offrir des services aux enfants atteints de cancer ainsi qu’à leur famille.

Les équipes devront amasser une somme minimale de 500 $, mais celles qui offriront les montants les plus élevés se gagneront de beaux prix, soit un séjour d’une semaine de huit personnes au Chalet de la Vallée des Pins à Joliette, des forfaits d’hébergement à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire, des laissez-passer saisonniers à Vallée du Parc et des paires de skis offertes par Brunelle Ski Vélo. Des prix de participation seront aussi remis.

Une famille Trifluvienne porte-parole

Cette année, c’est Juliette Godbout, 6 ans, de Trois-Rivières qui est la porte-parole du Défi ski Leucan avec ses sœurs Delphine et Blanche et ses parents Magalie Aubin et Marc-André Godbout.

Depuis un an et demi, la famille traverse une période difficile puisque Juliette reçoit des traitements de chimiothérapie pour combattre un cancer qui s’attaque à son système lymphatique.

400 000 $ amassés

Depuis le début, le Défi ski Leucan a permis de récolter environ 400 000 $ pour aider les enfants atteints du cancer et leur famille.