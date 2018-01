Ski de fond: compétition régionale ce week-end

Le Club de Ski de fond Maurisiki tiendra sa compétition régionale annuelle ce samedi. Au menu, la deuxième tranche de la Coupe de la Mauricie de ski de fond le Yéti, ainsi que l’épreuve de la Finale régionale des Jeux du Québec. La course sera lancée dès 10h au Centre de ski de fond Énergie CMB de Trois-Rivières.

Les membres du comité organisateur du club Mauriski se disent confiants d’attirer une centaine d’athlètes à Trois-Rivières, majoritairement de la Mauricie, mais également de Lanaudière et du Centre-du-Québec.

Des épreuves de ski classique avec départs de masse pour les jeunes des catégories Atome et Pee-Wee et des épreuves de style libre avec départs individuels pour les catégories Midget à Maître sont au programme. Il y aura également des courses paranordiques, volets compétition et relève.

Une catégorie «Populaire» a été introduite pour tout skieur qui n’a jamais fait de compétition et désire relever un défi sportif. Cette course régionale s’adresse tant aux jeunes qu’aux adultes.

Tous les détails concernant ladite journée sont disponibles au www.mauriski.ca. (JC)