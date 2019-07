Six trampolinistes d’ici au Championnat canadien

Six athlètes du club Trampoline Intercité prendront part au Championnat canadien à Oshawa. Cette finale nationale qui se déroulera du 25 au 28 juillet prochain, clôturera la longue saison de compétitions pour les athlètes nationaux du Club Trifluvien.

Âgée de seulement 11 ans seulement, Gaëlle St-Pierre-Lepitre est la plus jeune participante de l’événement qui réunit tout près de 400 athlètes. Mis à part les épreuves de trampoline individuel et double mini-trampoline en classe National 5 16 ans et moins, Gaëlle St-Pierre-Lepitre fera équipe avec Léane Blackburn au concours de trampoline synchronisé.

Laetiah Sauveur et Meggy Lebel, qui avaient remporté l’or aux concours de trampoline synchronisé à Élite Canada en mai dernier, seront-elles aussi en lice aux concours individuels, double mini-trampoline et trampoline synchronisé. Mathilde Vinette qui gravit les échelons à toute vitesse, vivra sa première expérience nationale.

Elle se joindra à Laurianne Legault pour les épreuves synchronisées. Sara-Jade Berthiaume qui a quitté le nid familial depuis quelques semaines afin de poursuivre ses études et ses entrainements avec les athlètes de niveau Senior du Club Virtuose de Longueuil sera aussi de l’événement.