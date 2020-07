Six soirées jazz à Boréalis

Les populaires soirées jazz seront de retour à la Terrasse aux Confluents du musée Boréalis durant le mois d’août.

Trois groupes musicaux offriront des prestations à l’occasion de ces six soirées.

Silvervest ouvrira le bal les 10 et 11 août. Ce duo propose une musique vibrante, mélodique et intimiste qui flirte avec le storytelling, la musique pop, le paysage sonore et le jazz.

Les 17 et 18 août, Mike Goudreau Trio présentera des chansons blues rendues célèbres par Louis Jordan, B. B. King, Louis Armstrong, Willie Dixon, Chuck Berry, Nat King Cole et Louis Prima, ainsi que des chansons originales.

Enfin, Hot Club de Trois-Rivières, qui voue une passion à la musique gitane et à l’héritage de Django Reinhardt, proposera plusieurs chansons tirées du répertoire traditionnel les 24 et 25 août.

Les personnes intéressées réserver leur place au 819 372-4633. Seulement les achats par table sont possibles : 24$ + taxes pour une table de deux personnes et 48$ + taxes pour une table de quatre personnes (places limitées).

Un service aux tables sera exceptionnellement disponible.