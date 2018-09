Six entreprises d’ici ont rendez-vous à Houston

AFFAIRES. Pas moins de six entreprises de la région se rendront au «Breakbulk Americas» qui aura lieu à Houston, au Texas, du 2 au 4 octobre. Il s’agit d’une grande foire professionnelle de cargaisons générales et hors-normes.

Cette initiative est née du projet GROUPÉ Mauricie/Centre-du-Québec et de sa Table Transport et logistique, en partenariat avec Innovation Développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières).

«Ce sera la deuxième visite de GROUPÉ et on arrive là mieux préparé. On veut s’assurer que le commerce soit bien en santé Mauricie et Rive-Sud et conserve sa vivacité et sa vigueur», explique Jean-Luc Bellemare, co-président de GROUPÉ Mauricie/Centre-du-Québec, leader de Table Transport et logistique et président de Groupe Bellemare.

«C’est un grand rassemblement de tous les gens impliqués en logistiques de transport, que ce soit maritime, routier, aérien et ferroviaire. Ils sont là pour tout ce qui est de transit routier à travers le monde. On veut être en mesure de positionner notre région.»

Cette participation au «Breakbulk Americas» a également pour but de développer de nouveaux marchés pour les entreprises participantes. Suite à une expérience fructueuse en 2017, Groupe Bellemare, Groupe Somavrac, Transport Chainé, Logistec et le Port de Trois-Rivières ont décidé de revivre l’expérience cette année. L’entreprise Genesee & Wyoming Inc a quant à elle décidé de se joindre à eux pour une toute première fois.

Pour l’occasion, une image de marque régionale a été développée et elle s’intitule Saint-Lawrence Gateway.

«On y va à la fois pour faire la promotion de la Mauricie et de la Rive-Sud à l’échelle internationale en termes de transports et d’infrastructures portuaires. En même temps, on réduit les coûts de participation avec un kiosque commun au lieu de sept kiosques», ajoute pour sa part Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ.

«L’industrie du transport est l’un des plus importants secteurs d’activité en Mauricie/Rive-Sud avec un PIB de 352 millions $ et 3800 emplois. Le chiffre d’affaires dans les cinq dernières années a grimpé, en moyenne, de 41%, permettant la création de 220 nouveaux emplois.»

La foire réunit plus de 400 exposants et attire plus de 6000 visiteurs par année.