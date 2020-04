Situation inquiétante à Info-Santé

Selon des informations recueillies par Ici Médias, l’augmentation de personnel des derniers jours occasionnerait des problèmes dans les locaux d’Info-Santé du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec.

Avec de plus en plus d’employés qui se partagent des espaces que l’on peut considérer restreints et non adaptés à la crise de santé publique que provoquent la pandémie, plusieurs sources jugent le lieu n’ayant qu’une issue non-sécuritaire.

Se trouvant dans un endroit qui n’est pas divulgué par les autorités sanitaires du territoire, on rapporte qu’il y a des employés qui s’y rendent après avoir été dans des urgences, d’autres établissements de santé et des visites à domicile. On y retrouve également une quantité très limitée de lingettes pour nettoyer les cubicules et on se partage des casques d’écoute entre les personnes chargées de recevoir les appels.

Une situation qui pourrait être évitée ou du moins être moins à risque si comme les médecins qui font maintenant des consultations téléphoniques, on permettait le télétravail pour des employés d’Info-Santé ou on dispersait les ressources dans différents lieux rapporte-t-on en désirant conserver l’anonymat.