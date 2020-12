Simon Laliberté nommé directeur général des Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont ce matin confirmé la nomination de Simon Laliberté au poste de directeur général de la formation. Il succèdera donc à René Martin, qui fait partie de l’organisation depuis la naissance de l’équipe et qui devient maintenant président de l’équipe.

Le jeune Laliberté a déjà agi à titre de responsable des communications des Aigles avant de devenir la voix des Aigles à la description des matchs sur les ondes de CFOU. Il a passé les dernières années à titre de responsable de directeur des communications et du marketing des Cataractes de Shawinigan.

«Merci et c’est tout un honneur pour moi d’être de retour avec les Aigles. C’est une histoire qui a commencé en 2012 avec les Aigles Junior grâce à Réal Lajoie et Fred Lajoie. Cette histoire a failli prendre fin en 2014 alors que je devais aller à l’Université de Sherbrooke, mais Bob McDuff m’a aidé et j’ai décroché le poste de descripteur des matchs que j’ai occupé jusqu’à la dernière saison», confie le nouveau directeur général.

«J’ai toujours aimé le travail d’équipe et l’esprit de famille que René (Martin) a été capable de bâtir ici alors je veux continuer ça. Les Aigles sont prêts à passer à un autre niveau et je veux en faire partie.»

Laliberté devient donc le quatrième directeur général de l’histoire des Aigles. Tel que mentionné plus haut, René Martin devient le nouveau président des Aigles, succédant à Marc-André Bergeron, puis à Paul Poisson qui a occupé le poste par intérim.

Merci à Michel Côté et Jean Tremblay pour leur confiance envers moi. Ils sont devenus des amis et des mentors pour moi, a-t-il confié. Je suis vraiment fier de tout ce qui a été fait depuis 2013 et de la crédibilité que nous avons développée auprès des joueurs. Ils sont fiers de venir jouer ici!

Je suis fier aussi de toute notre implication avec le baseball mineur, et du programme des Aigles qui a maintenant une renommée provinciale, sans oublier les Aigles Junior. On va s’attaquer à notre nouveau défi, soit de réussir notre entrée dans la Frontier League qui s’est tout récemment affiliée au baseball majeur.

Monsieur Martin a également présenté le nouveau directeur général comme un atout important dans la préparation des festivités de 2022, soit le 50e anniversaire des Aigles Junior et le 100e anniversaire de baseball à Trois-Rivières.

Rappelons que la saison 2020 a été rayée de la carte du côté de la Frontier League en raison de la pandémie mondiale. Il est encore trop tôt pour savoir si les joueurs pourront renouer avec l’action en mai prochain.