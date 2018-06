Simon Kean surclasse Adam Braidwood

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

BOXE. Le Trifluvien Simon Kean (15-0-0, 14 K.-O.) a passé un spectaculaire K.-O. au Britanno-Colombien Adam Braidwood (13-2-0, 12 K.-O.), samedi au Centre Gervais Auto à Shawinigan.

Au terme d’un combat où tous les scénarios étaient possibles, le « Grizzly » a finalement eu l’occasion de démontrer de belles facettes de son immense talent en disposant de son adversaire à mi-chemin du troisième round, dans un duel prévu pour dix.

Réclamé par les amateurs et les boxeurs eux-mêmes depuis près d’une année, l’affrontement n’a pas manqué d’action. Après s’être lancé à corps perdu dans la bataille, Braidwood a rapidement dû composer avec le jab de Simon Kean. Gérant le rythme du combat, l’Olympien de Trois-Rivières a atteint solidement son rival à répétition.

Dès le deuxième round, le boxeur de Victoria a passablement ralenti le rythme. Coupé sous l’oeil gauche, Adam Braidwood a amorcé le troisième round avec l’énergie du désespoir, mais Kean ne lui a laissé aucun répit. Boxant avec intelligence et opportunisme, il a relevé avec brio l’important défi.

En plus de conserver une fiche parfaite, le poids lourd de Trois-Rivières a défendu avec succès sa ceinture intercontinental de l’IBO et s’est emparé du titre WBC Francophone.

Cette victoire aura certainement un impact significatif pour la carrière de Simon Kean, qui pourrait avoir la chance au cours de ses prochains duels de se mesurer à des rivaux inscrits dans les classements mondiaux et ainsi avoir l’occasion de les gravir à son tour.

Dans une perspective locale, les amateurs aimeraient certainement le voir maintenant affronter le Montréalais d’adoption Oscar Rivas (24-0-0, 17 K.-O.), actuel titulaire de la ceinture NABF.

Simon Kean disputait son troisième combat de 2018 et un deuxième à Shawinigan.

Le duel a été disputé devant une salle pratiquement comble lors d’un événement conjointement présenté par Eye of the Tiger Management et les Cataractes de Shawinigan.

***

Victoire significative pour François Pratte

Plus tôt dans la soirée, le Trifluvien François Pratte (7-0-0) s’est illustré devant les siens en défaisant l’Albertain Eric Taylor (8-2-2, 4 K.-O.) par décision unanime des juges, qui lui ont concédé tous les rounds.

Confronté à un adversaire plus expérimenté, Pratte a dû composer avec le style peu orthodoxe de Taylor. Malgré ce défi, le jeune homme entraîné par Jimmy Boisvert a semblé très à l’aise sur le ring et s’est régulièrement porté à l’attaque en misant particulièrement sur sa droite.

Cette belle victoire du protégé du club de boxe Performance de Trois-Rivières est assurément la plus significative de sa jeune carrière. En effet, la firme Eye of the Tiger Management a confirmé son intérêt à conclure avec lui une entente promotionnelle.

François Pratte, 28 ans, qui a été champion canadien à cinq reprises chez les amateurs, a disputé son premier combat chez les professionnels en 2015. Au terme de l’affrontement, il est demeuré invaincu en sept présences sur le ring.

Pour sa part, dans le principal combat de soutien de la soirée, le Montréalais Yves Ulysse Jr (15-1-0) a défait le vénézuélien Ernesto Espana (25-0-1) par décision unanime des juges au terme d’un duel de dix rounds.