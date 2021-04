Simon Kean se battra au Mexique

Malgré la situation épidémiologique actuelle, Eye of the Tiger Management et D&D Boxing présenteront un autre gala de boxe au Holiday Inn de Cuernavaca, au Mexique, selon la fameuse formule Commando, le 4 juin prochain. La carte de la soirée sera marquée par le retour dans l’arène de trois favoris de la foule, David Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.), Simon Kean (19-1-0, 18 K.-O.) et Erik Bazinyan (25-0-0, 19 K.-O.).

Diffusé sur Punching Grace dès 18h (heure de l’Est), le gala mettra aussi en vedette Samuel Arnold III (1-0-0), ainsi que les frères jumeaux, Antonio Perez (débuts professionnels) et Angel Perez (débuts professionnels).

«David, Erik et Simon sont à la porte des championnats du monde. Il est donc très important pour nous de les garder actifs avec des adversaires de qualité», a expliqué le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

«De plus, notre association avec D&D Boxing nous permet d’obtenir de jeunes talents tels que les jumeaux Perez et Samuel Arnold III. Ces derniers sont parmi les espoirs américains les plus convoités et nous avons la chance de les avoir dans notre équipe. Ils sont des tigres qui feront vivre des émotions fortes aux amateurs de boxe pendant de nombreuses années.»

Simon Kean affrontera l’Américain Donald Haynesworth (16-5-1, 14 K.-O.) dans un duel prévu pour 8 assauts. Ce dernier est reconnu pour son agressivité et sa grande puissance qu’il parvient à générer de ses deux mains. Originaire de New York, celui que l’on surnomme «Mr. JBT» est prêt à affronter n’importe qui, à n’importe quel moment. Ne refusant jamais un défi, il s’est déjà frotté à de nombreux boxeurs de l’élite de sa division dont Bryant Jennings, Guido Viannello, Zhiley Zang et Mark Brown.

«Je suis content que Simon affronte Haynesworth. C’est un style de boxeur qu’il doit affronter et battre pour passer à un autre niveau. Dans sa carrière, il n’a pas vu beaucoup de boxeurs avec le style «américain». Ce sera un bon test pour voir s’il peut appliquer ce qu’il fait dans le gymnase», a commenté l’entraîneur de Simon Kean, Vincent Auclair.

Lemieux de retour

Bien que son combat ait été annulé le 17 avril dernier, David Lemieux n’aura pas eu à patienter longtemps avant de franchir les câbles à nouveau. Il aura un bon défi à relever alors qu’il affrontera le coriace Péruvien, David Zegarra (34-4-0, 21 K.-O.). Ce dernier est un super-moyen établi qui a affronté plusieurs boxeurs appartenant à l’élite de sa division, dont Erik Bazinyan, Stefan Haertel, Shefat Isufi, et Lolenga Mock, entre autres. Celui que l’on surnomme «La Pantera» est muni d’une bonne force de frappe et d’un style de boxe offensif qui peuvent venir embêter le Lavallois.

De son côté, Erik Bazinyan se mesurera à Scott Sigmon (35-14-1, 18 K.-O.) qui a donné beaucoup de fil à retordre à nul autre que Roy Jones jr, le double champion du monde amateur Matvey Korobov et l’ex-champion USBA des poids moyens, Luis Arias. Les deux protégés de Marc Ramsay devront donc être très prudents lors de leur duel respectif pour ainsi poursuivre leur ascension.

«Nous sommes vraiment heureux de pouvoir relancer Erik Bazinyan, qui a toujours continué de travailler fort dans le gym pendant la pandémie pour assurer son évolution malgré le fait qu’il n’a pas combattu depuis plus d’un an. Pour David, le combat avec Zegarra sera une autre occasion de rester actif, mais d’également se préparer à la reprise complète de l’action dans le monde de la boxe qui, espérons-le, sera prochainement», explique l’entraîneur en chef des deux pugilistes, Marc Ramsay.

La sous-carte sera composée du premier duel de Samuel Arnold III avec EOTTM et D&D Boxing. Arnold est le plus jeune boxeur de l’histoire d’Eye of the Tiger Management à avoir signé un contrat chez les professionnels. Celui que l’on surnomme «Squirm», est actuellement âgé de 17 ans et a fait ses débuts en boxe professionnelle à 16 ans. Ayant remporté à 7 reprises le titre de champion national des États-Unis, il tentera de demeurer invaincu chez les professionnels alors qu’il affrontera un boxeur plus expérimenté en Benito Aburto (2-3-0, 1 K.-O.). De plus, les jeunes frères jumeaux Angel et Antonio Perez effectueront leur début fort anticipé chez les professionnels.