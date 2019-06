Simon Kean remporte son duel revanche

Le poids lourd trifluvien Simon Kean se devait de gagner son combat revanche contre Dillon Carman. Et il n’a pas déçu. Kean a disposé de son adversaire au troisième round.

«Celle-là était pour l’honneur… Rien de plus à dire que le crochet de la gauche que Simon a envoyé à Carman a été fatidique, et que les combinaisons suivantes étaient une confirmation que la victoire était pour lui. Maintenant, que cette page est tournée, on va de l’avant, et on retourne au gym afin de se préparer pour les prochains défis», écrivait Eye of the Tiger Management (EOTTM) sur Facebook à la suite du combat.

En prélude du combat, lors de la pesée officielle, le président de EOTTM, Camil Estephan, indiquait qu’il n’a jamais vu son protégé s’entraîner aussi dur et près de la perfection que pour ce combat. «On se questionne toujours après une défaite. Il a fait un entraînement de perfectionniste et j’en suis très fier. On est une meilleure équipe aujourd’hui qu’on pouvait l’être avant. Je sais qu’on parlera de ce gala pendant 10-20-30 ans!»

Rappelons que Simon Kean s’était fait passer le K.-O. par Carman en octobre dernier.

Le gala de boxe organisé par Eye of the Tiger Management au Centre Gervais Auto de Shawinigan a attiré plus de 3500 spectateurs. Pour sa part, Keamy Savoie a également remporté son combat par décision unanime face à Noe Acosta Cruz. Il s’agissait d’ailleurs de son premier combat professionnel tenu dans sa région natale. (M.E.B.A.)