Simon Kean est prêt!

BOXE. Le Jour J approche. Le duel de poids lourds tant attendu opposant Simon Kean (14-0, 13 K.-O) à Adam Braidwood (12-1, 11 K.-O.) aura lieu samedi prochain, le 16 juin, au Centre Gervais Auto de Shawinigan. Les deux boxeurs pourront enfin passer de la parole aux actes.

N’en doutez point, Simon Kean est fin prêt!

«C’est le combat de ma vie!», lance-t-il d’entrée de jeu.

«Si vous regardez les sondages, surtout sur les réseaux sociaux, les gens y vont 50-50. Au pari sportif (Mise-o-jeu), je suis largement favori (1,25$ vs 3,25$). Je suis très bien préparé et il nous reste quelques entraînements à faire avant le combat.»

Le Trifluvien est conscient qu’il devra garder à l’œil les agissements de Braidwood.

«C’est un gars imprévisible. Il peut boxer, mais il peut lancer n’importe quoi aussi. Il va essayer de me narguer et de me jouer dans la tête. Je vais devoir être concentré. Il boxe bien pareil», témoigne-t-il.

On se souviendra de l’avant-dernier combat du «Grizzli» de Trois-Rivières. Il avait promis de coucher Alexis Santos (18-3, 15 K.-O.) en gagnant par K.-O. et il a tenu promesse devant plus de 3500 amateurs réunis au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

«C’est certain que ce combat-là m’a grandement aidé», en faisant référence à la durée. «Mon dernier combat aussi a été utile, où j’ai boxé pendant cinq rondes.»

Et qu’en est-il de sa prévision?

«Ça va se terminer avec moi, les deux bras dans les airs. Et lui, coucher au plancher.»

En juin dernier, son combat amical face à Tim Hague s’est terminé de façon tragique. Hague, âgé de 34 ans, s’est écroulé au sol et a subi un traumatisme crânien. Il est décédé dans les jours suivants alors qu’il était toujours hospitalisé.