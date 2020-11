Simon Kean ne pourra monter sur le ring

Par mesure préventive, Eye of the Tiger Management a annoncé la modification de sa carte de boxe présentée à l’Hôtel Rimouski, le 21 novembre prochain. C’est le duel de Simon Kean (19-1, 18 K.-O.) face à Stan Surmacz (12-1, 7 K.-O.) qui est retiré étant donné une blessure à la main gauche du boxeur trifluvien.

L’incident est survenu le samedi 7 novembre lors d’une séance d’entraînement en vue de son combat face à Surmacz.

«Nous sommes déçus de devoir retirer ce combat prometteur où les deux boxeurs connaissaient un bon camp d’entraînement pour ce duel de championnat. Simon Kean a subi ce qu’on appelle la «blessure du boxeur» lors d’un entraînement intensif, samedi dernier. Simon (Kean) sera cependant de retour dans l’arène au courant de la prochaine année», a confié le président d’EOTTM, Camille Estephan.

Rappelons que le gala sera meublé des excellents duels du Carré d’As opposants Yves Ulysse jr. (18-2, 9 K.-O.) à Mathieu Germain (18-1-1, 8 K.-O.), ainsi que celui où Steve Claggett (28-5-2, 18 K.-O.) affrontera David Théroux (16-3, 11 K.-O.).

De surcroît, Raphaël Courchesne (8-0, 3 K.-O.) et Josh Wagner (6-0, 5 K.-O.) joueront leur fiche parfaite dans ce qui s’annonce pour être une guerre de tranchées prévue pour six rounds. Le poids lourd Adam Dyczka (2-0, 1 K.-O.) sera aussi de cette carte alors qu’il effectuera son retour face au Britanno-Colombien, Jaye Byard (0-1), dans un duel de quatre assauts sur les ondes de Punching Grace et Indigo dès 19h30.

Pour de plus amples informations, visitez le www.eottm.com et le www.punchinggrace.com.