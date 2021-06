Simon Kean fin prêt pour son combat au Mexique

C’est ce vendredi qu’Eye of the Tiger Management et D&D Boxing présenta un gala de boxe au Holiday Inn de Cuernavaca, au Mexique, selon la fameuse formule Commando. La carte de la soirée sera marquée par le retour dans l’arène de trois favoris de la foule, David Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.), Simon Kean (19-1-0, 18 K.-O.) et Erik Bazinyan (25-0-0, 19 K.-O.).

Diffusé sur Punching Grace, dès 18h (heure de l’Est), le gala mettra aussi en vedette Samuel Arnold III (1-0-0), ainsi que les frères jumeaux, Antonio Perez (débuts professionnels) et Angel Perez (débuts professionnels).

«C’est un gala très crucial côté sportif pour nous et il est tenu au Mexique par besoin, et non par choix. On a pu attirer des boxeurs internationaux et ç’a aurait difficile de les accueillir chez nous présentement. La raison primordiale de la mise en place de ce gala, ce sont les classements mondiaux. Nos boxeurs partent demain pour le Mexique», a expliqué le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

«Pour Simon (Kean), c’est un combat crucial parce que ça fait longtemps qu’il n’a pas boxé. C’est toute une carte pour nos abonnés puisque nos adversaires sont bons et ils sont motivés. J’ai énormément confiance en ce que Simon fait avec Vincent et ç’a m’a été rapporté qu’il a fait un gros travail de préparation et à quel point il est dans un focus idéal.»

Le Trifluvien, Simon Kean, affrontera l’Américain Donald Haynesworth (16-5-1, 14 K.-O.) dans un duel prévu pour huit assauts. Ce dernier est reconnu pour son agressivité et sa grande puissance qu’il parvient à générer de ses deux mains. Originaire de New York, celui que l’on surnomme «Mr. JBT» est prêt à affronter n’importe qui, à n’importe quel moment. Ne refusant jamais un défi, il s’est déjà frotté à de nombreux boxeurs de l’élite de sa division dont Bryant Jennings, Guido Viannello, Zhiley Zang et Mark Brown.

«Je suis très excité de revenir dans le ring et je n’ai pas eu l’impression d’être absent longtemps. Ça fait un bout que je n’aie pas eu le stress et la fébrilité que de monter dans un ring apporte, mais je me suis toujours entraîné très fort durant la pandémie. C’est très excitant de me battre contre Haynesworth et je dois gagner une ronde à la fois. J’ai huit rondes à faire, huit rondes à gagner et je me concentre une ronde à la fois. Ça va être un très beau spectacle!», a-t-il témoigné.

«Je suis très heureux de pouvoir accompagner Simon (Kean) dans notre premier combat, enfin. Ça fait un an qu’on travaille beaucoup de choses dans sa boxe et ce qui reste à faire, c’est de l’appliquer le soir du combat. S’il applique tout ce qu’on a travaillé, en gardant cette agressivité qui le démarque de tous les poids lourds, j’ai vraiment confiance en Simon», a commenté son entraîneur, Vincent Auclair.

Lemieux de retour

David Lemieux n’aura pas eu à patienter longtemps avant de franchir les câbles à nouveau et il aura un bon défi à relever alors qu’il affrontera le coriace Péruvien, David Zegarra (34-4-0, 21 K.-O.). Ce dernier est un super-moyen établi qui a affronté plusieurs boxeurs appartenant à l’élite de sa division, dont Erik Bazinyan, Stefan Haertel, Shefat Isufi, et Lolenga Mock, entre autres. Celui que l’on surnomme «La Pantera» est muni d’une bonne force de frappe et d’un style de boxe offensif qui peuvent venir embêter le Lavallois.

De son côté, Erik Bazinyan se mesurera à Scott Sigmon (35-14-1, 18 K.-O.) qui a donné beaucoup de fil à retordre à nul autre que Roy Jones Jr, le double champion du monde amateur Matvey Korobov et l’ex-champion USBA des poids moyens, Luis Arias. Les deux protégés de Marc Ramsay devront donc être très prudents lors de leur duel respectif pour ainsi poursuivre leur ascension.

«Nous sommes vraiment heureux de pouvoir relancer Erik Bazinyan, qui a toujours continué de travailler fort dans le gym pendant la pandémie pour assurer son évolution malgré le fait qu’il n’a pas combattu depuis plus d’un an. Pour David, le combat avec Zegarra sera une autre occasion de rester actif, mais d’également se préparer à la reprise complète de l’action dans le monde de la boxe qui, espérons-le, sera prochainement», a pour sa part confié l’entraîneur en chef des deux pugilistes, Marc Ramsay.

La sous-carte sera composée du premier duel de Samuel Arnold III avec EOTTM et D&D Boxing. Arnold est le plus jeune boxeur de l’histoire d’Eye of the Tiger Management à avoir signé un contrat chez les professionnels. Celui que l’on surnomme «Squirm», est actuellement âgé de 17 ans et a fait ses débuts en boxe professionnelle à 16 ans. Ayant remporté à 7 reprises le titre de champion national des États-Unis, il tentera de demeurer invaincu chez les professionnels alors qu’il affrontera un boxeur plus expérimenté en Benito Aburto (2-3-0, 1 K.-O.). De plus, les jeunes frères jumeaux Angel et Antonio Perez effectueront leur début fort anticipé chez les professionnels.