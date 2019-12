Simon Kean fin prêt pour Siarhei Liakhovich

Simon Kean sera de retour à l’action le 7 décembre prochain en direct du Centre Bell, à Montréal. Le boxeur devra trimer dur, lui qui sera opposé Siarhei Liakhovich (27 victoires – 7 défaites).

Le natif du Bélarus est parvenu à amener son combat face à Andy Ruiz Jr (qui avait 23 victoires en autant de sorties) jusqu’au bout en 2014. Il s’est aussi rendu à la limite d’un combat contre Nikolay Valuev (alors qu’il présentait un dossier de 47 victoires et 1 revers), en plus d’avoir déjà fait face à Deontay Wilder (42v-0d-1n).

«On s’est entraîné très fort et nous n’avons laissé aucune petite inexactitude au hasard», lance Simon Kean. «Tout est ajusté pour que je fasse une belle performance le 7 décembre. On travaille toujours avec mon poids et tous mes temps sont calculés. Si je me fie à mes préparations, je suis égal à mes meilleures performances.»

«Je m’entraîne de deux heures à quatre heures par jour, et cinq à six fois par semaine. On surveille mon alimentation parce que je perds 20 livres pour chaque combat. Je pars de 260 livres à 240 livres. À 240 livres, on voit une différence sur la condition physique et sur la rapidité.»

Kean présente une excellente fiche à 17 gains contre 1 seul revers. Il compte 16 K.O. à son actif. Il a remporté ses deux derniers duels, dont son combat revanche contre Dillon Carman.

De son côté, Liakovich devra être prêt, car il n’en sera qu’à son deuxième combat en cinq ans. Sa dernière prestation s’est soldée par une victoire, en octobre 2017, face à Ramon Olivas. À titre de comparaison, Kean s’est battu 2018 en quatre ans!

«C’est un ancien champion du monde et il a affronté des gars comme Ruiz et Wilder. C’est un gars qui a beaucoup de bagages. S’il arrive comme dans ses vidéos, je m’attends à un gars qui va jabber beaucoup et qui ne prendra pas trop de risques. Il va peut-être essayer de me faire mal paraître parce qu’il accroche beaucoup et qu’il est dur à toucher», ajoute le Trifluvien.

L’événement réunira plusieurs têtes d’affiche de l’organisation Eye of the Tiger Management, dont David Lemieux et Arslanbek Makhmudov. Lemieux (40v-4d / 34 KO) fera face à Max Bursak (35-5-2).

De son côté, Makhmudov est sans pitié depuis le début de sa carrière. Il a remporté ses 9 combats par K.O., dont plusieurs lors des premières minutes de ses duels. Ce dernier sera confronté à Samuel Peter (38v-8d).