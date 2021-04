Simon Kean devra encore patienter

Report du gala de boxe du 17 avril à une date ultérieure

Considérant le contexte épidémiologique actuel, ainsi que le resserrement des mesures sanitaires tant au Québec qu’à l’international, Eye of the Tiger Management se voit dans l’obligation de reporter son gala de boxe prévu le 17 avril. Ce dernier devait avoir lieu au Centre Vidéotron de Québec et sera remis à une date qui sera divulguée ultérieurement.

Depuis l’éclosion de la Covid-19 il y a maintenant plus d’un an, Eye of the Tiger Management a travaillé d’arrache-pied, en collaboration avec la Santé publique et la Régie des Alcools des Courses et des Jeux, afin d’être en mesure de garder ses athlètes actifs et de présenter des événements de qualité aux amateurs de boxe.

«Après avoir fait face à un bon nombre d’embûches face à notre protocole visant le retour des événements de boxe à huis clos, nous nous retrouvons encore une fois devant une impasse en tentant d’intégrer des combattants internationaux à notre programmation du 17 avril puisque les restrictions auxquelles sont soumis les voyageurs sont très changeantes et complexes face à l’évolution de la Covid-19 découlant des nouveaux variants», a noté le président d’EOTTM, Camille Estephan.

«En effet, malgré le fait que nous avions obtenu les autorisations de la Santé publique pour la tenue de l’événement incluant des boxeurs provenant de l’extérieur, prévu les permis de travail ainsi que la documentation pour leur séjour et appliqué les mesures mises en place par le gouvernement fédéral visant les voyageurs, ceux-ci se sont vus refuser l’entrée au pays suite à la confusion qui règne actuellement dans les aéroports à travers le monde. Nous sommes extrêmement déçus de devoir prendre la lourde décision de reporter l’événement du 17 avril, mais ne baissons certainement pas les bras», ajoute-t-il.

De plus amples renseignements quant aux prochaines dates de l’organisation montréalaise seront communiqués incessamment.